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San Juan en A Coruña: media de edad de 30 años y compromiso contra el incivismo

Casi el 92% de la población coruñesa saldrá de fiesta

San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas

San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas / Casteleiro

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Agencias

La celebración de San Juan en A Coruña contará este año con un perfil de asistentes marcado por la juventud, la elevada participación y una creciente conciencia cívica sobre la importancia de mantener las playas limpias, según una encuesta.

Galicia de Noite, la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos y la marca de bebidas Pernod Ricard España, en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, han promovido la campaña de sensibilización 'En San Xoán limpar as praias é ser de primeira'.

Según la encuesta, la edad media de quienes disfrutarán de la noche más mágica del año se sitúa en torno a los 30 años.

Por rangos, el grupo mayoritario corresponde a los jóvenes de 18 a 25 años con un 27,9%, seguido muy de cerca por los menores de hasta 18 años con un 26,5% y el sector de 25 a 35 años con un 18,4%.

El 91,5% de las personas mayores de 18 años encuestadas asegura que saldrá a celebrar San Juan, mientras que más del 84% afirma que le gusta mucho o bastante esta tradición coruñesa.

Las hogueras siguen siendo el principal atractivo para los asistentes, pues un 45,9% de los ciudadanos prevé acudir a una durante la noche, mientras que un 25,9 % saldrá por la noche con un grupo pero sin participar en hogueras, un 12,6 % acudirá a un evento o local específico y un 7 % saldrá a disfrutar de la noche por su cuenta.

Además, la suciedad en las playas aparece como la principal preocupación para el 91,6% de los encuestados, seguida por los consumos abusivos de alcohol y las conductas incívicas.

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Así, el 79,5% de quienes acudirán a la fiesta asegura que recogerá sus propios residuos y evitará ensuciar los espacios públicos. 

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