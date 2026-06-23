San Juan ya prende en las playas de A Coruña: parcelas, sardinas y una ciudad entregada a su "noche más especial"

A Coruña respira el aroma inconfundible de su jornada más mágica con unas playas abarrotadas y miles de personas listas para prender la noche más corta del año. Pero la noche de San Juan se vive desde primera hora en la ciudad, mucho antes que la falla que recrea el eclipse de agosto arda. Las playas amanecieron este martes llenas de parcelas marcadas, grupos organizando mesas y neveras, vendedores preparando cientos de kilos de comida y miles de personas contando las horas para una noche que muchos consideran la más especial del año.

A las ocho de la mañana, Adrián ya buscaba sitio en la arena de Riazor. "Llegué sobre las ocho y ya estaba todo parcelado, apenas había sitio donde ponerse", cuenta rodeado de sus "amigos de toda la vida". No es nuevo en esto. Lleva décadas celebrando San Juan junto a su grupo y reconoce que la tradición ha cambiado con los años. "Antes íbamos más al Orzán, ahora Riazor se nos adapta mejor, ya vamos más mayores", comentan entre risas. Lo que no cambia es la ilusión. "Hay que disfrutar de la magia de las hogueras, las tradiciones, de la noche meiga en general. Para mí es la noche más especial del año en A Coruña sin ninguna duda", explica.

La misma sensación comparte José Luis, que ocupa una de las parcelas preparadas en el arenal junto a familiares y amigos. "Llevamos toda la vida haciendo esto y en el mismo lugar", resume. El plan apenas varía respecto a otros años: churrasco, muchas horas de conversación y una larga sobremesa frente al mar. "Por eso estamos aquí. Es la noche más especial y no nos la hemos perdido ningún año", afirma mientras el grupo termina de organizar el espacio que ocuparán durante toda la jornada.

Adrián con sus amigos celebrando San Juan en la playa de Riazor / Casteleiro

"Una noche muy larga pero bonita"

La ciudad entera se mueve al ritmo de la fiesta. En los puestos de comida, las previsiones son tan ambiciosas como el apetito de los asistentes. Desde la cafetería Nassau, en el paseo marítimo de Riazor, Cirley y Gian esperan vender 500 kilos de carne, 100 kilos de sardinas y 60 kilos de chorizo. "A las doce me quiero ir para casa habiéndolo vendido todo", comenta entre risas Cirley. Aunque es la primera vez que montan un puesto enfrente de la playa, las primeras horas invitan al optimismo. "La gente tiene muchas ganas. Se nota desde la tarde que es un día especial para toda la ciudad. Va a ser una noche muy larga pero bonita", espera.

Iago con sus amigos celebrando el día de San Juan / Casteleiro

Algo parecido percibe Iñaki, que repite experiencia en la calle San Juan tras el éxito conseguido durante las celebraciones del ascenso del Deportivo. Prepararon cerca de cien kilos de producto de bocadillos de panceta y criollos . "La gente empieza a llegar más tarde porque ahora trabajan, pero esto se va a llenar", asegura. Aunque no nació en A Coruña, reconoce que pocas celebraciones le han impresionado tanto. "Es una noche bonita para todo el mundo. Tiene un ambiente diferente, la gente viene con otras ganas y para ellos y para nosotros es una gran noche", explica.

La sardina

Las sardinas, inseparables de la fiesta, tampoco faltarán este año. La Lonja de A Coruña subastó durante la mañana 130 toneladas para abastecer una celebración que vuelve a reunir a miles de personas alrededor del fuego y de las brasas.

José Luis con sus amigos y familiares en la playa de Riazor / Casteleiro

La fiesta también atrae a quienes prefieren vivirla lejos de las parcelas y las hogueras. Iago y sus amigos han llegado desde distintos puntos de Galicia para mantener una tradición propia: reunirse con su club de lectura y celebrar la noche compartiendo conversación y cervezas. "Las parcelas ya no son para nosotros, son para los más jóvenes", bromea. Cada grupo encuentra su manera de vivir un San Juan que parece tener espacio para todos.

Mientras tanto, en los barrios también se ultiman los preparativos. Una de las hogueras más esperadas se levantó en el Barrio de las Flores. Con forma de Torre de Hércules alcanza los 9,5 metros de altura. Sus impulsores decidieron modificar el diseño después de que algunos vecinos se quejasen del excesivo calor generado en ediciones anteriores, pero como cada año impresiona a los coruñeses.

Iñaki y sus compañeros en la previa de la noche de San Juan / Casteleiro

La magnitud de la celebración obligó a hacer un importante despliegue. El Concello asegura que es un San Juan "con más medios que nunca", con 25 puntos de recogida de residuos distribuidos por los arenales, más personal informativo y un reparto controlado de 120 toneladas de madera. En total, 517 solicitudes para realizar hogueras. Todos con la misma sensación: la ciudad vive, una vez más, su noche más mágica.