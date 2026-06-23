Los trabajadores de la planta de residuos de A Coruña urgen volver a licitar el nuevo concurso "o antes posible"

"Úrxenos que sexa o antes posible e que non quede deserta, xa que para nós sería un problema enorme", afirma el presidente del comité de empresa de la planta municipal de tratamiento de residuos de A Coruña, Hadrián Canosa, sobre la modificación de la licitación del nuevo contrato de gestión de la instalación que efectuará el Gobierno local tras no haberse recibido ninguna oferta.

El Concello informó a los representantes sindicales sobre esta iniciativa, adelantada por LA OPINIÓN, pero no les detalló en qué consistirán los cambios que se efectuarán en la propuesta económica del pliego de condiciones de la licitación. Tan solo les explicó que las variaciones pretenden "facela máis atractiva para as empresas".

Canosa señaló que su principal preocupación son los plazos de la licitación, sobre lo que se les comunicó que el Gobierno local quiere reabrirla en julio con el objetivo de que en septiembre se estén abriendo las ofertas de las empresas.

Los trabajadores de la planta de Nostián tienen sus salarios congelados desde 2012 y alcanzaron un acuerdo para actualizarlos una vez que entre en vigor el nuevo contrato para la gestión del complejo. Ese pacto establecía un incremento anual del 5% hasta que haya un nuevo concesionario, de forma que si se produce en 2026 será del 20% y si es en 2027 del 25%.

Deterioro de la planta

Canosa recuerda además que persisten los problemas de deterioro de la planta porque la empresa no hace ningún tipo de inversión en las instalaciones. "Están a aguantar ata que haxa unha adxudicación", comenta sobre esta cuestión.

Aunque formalmente no hubo ningún pronunciamiento sobre su intención de participar en el concurso para gestionar Nostián, el presidente del comité pone de relieve que las empresas Urbaser -actual concesionaria a través de su marca Albada-, FCC y Valoriza presentaron alegaciones a la licitación, por lo que entendía que pretendían participar en la licitación que finalmente quedó sin ofertas.

Coste de gestión

El Ayuntamiento estimó parcialmente algunos de los argumentos de las compañías, y subió el coste de gestión de rechazo, es decir, del material que se envía a vertedero, de 72 a 94 euros. También ajustó el canon que se pagaría por tonelada a partir del tercer año de funcionamiento de la planta, de 104,5 a 112,6 euros, y estableció nuevos precios variables, dependiendo del volumen de residuos que tenga que procesar la planta. Estas medidas incrementaron de manera muy importante el gasto previsto por las arcas municipales. Siempre en base a un plazo de 25 años, pasó de estimar un coste de algo menos de 273 millones de euros a más de 338,5, casi una cuarta parte más. La cifra final, sin embargo, podría reducirse dependiendo del volumen que reciba la planta.