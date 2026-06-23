Nuevos vecinos de Xuxán, en A Coruña, conocen sus futuras viviendas: "Si para Navidades podemos estar aquí, buenísimo"

A tan solo unas horas de la noche de San Juan, nuevos vecinos del barrio de Xuxán, en A Coruña, visitaron las que serán sus nuevas viviendas. Fueron tres los representantes de los futuros residentes de la barriada, quienes conocieron sus futuros inmuebles —todos de alquiler social, con un contrato inicial de siete años prorrogable—, todavía en fase de construcción. "Se ven chulas, si para Navidades podemos estar aquí, buenísimo. Con ganas", declara Yolanda Pascual, una de las inquilinas de estas viviendas, situadas en la calle José Lesta Meis y que tendrán entre dos y cuatro habitaciones. Esta es una de las promociones de viviendas públicas para alquiler social que la Xunta promueve en Xuxán, donde el Ayuntamiento también construye un edificio similar.

Aunque aún no están disponibles los estudios económicos, la Xunta calcula que el precio del alquiler oscilará entre los 160 y los 230 euros mensuales —se han fijado los límites del coste entre 160 y 170 euros para los pisos pequeños, y entre 225 y 230 para los de mayores dimensiones—. Las obras del inmueble, con 40 viviendas en total, han contado con un presupuesto de 7,7 millones de euros, de los que 1,9 proceden de fondos europeos.

José Manuel, padre de María José, acudió a la visita en representación de su hija, que será la que disfrute de este nuevo hogar. "Mi hija lleva no sé cuánto tiempo esperando por esto. Por mí están bien, por la parte que me toca está bien", expresa José Manuel, levantando la risa de los asistentes.

José Manuel y Yolanda Pascual, dos de los tres representantes de los adjudicatarios. / Carlos Pardellas

Viviendas pasivas

El tour a los adjudicatarios empezó por el salón —o el espacio que se le destinará— de uno de los inmuebles, donde la personal de la empresa contratista y la dirección de la obra explicaron las especificidades técnicas. Los apartamentos serán pasivos; es decir, demandarán muy poca energía. Para lograrlo, incorporarán un sistema alemán de climatización por aire, sin aire acondicionado, en donde el ambiente se renueva constantemente, controlando las temperaturas y los niveles de humedad, lo que, aseguran, redundará en la salud de los inquilinos. Todas las viviendas incorporarán un balcón prefabricado de 1,70 metros cuadrados, que será lo último en construir.

Previstas para septiembre

Al acto acudieron la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. Según el cronograma y los plazos presentados por la empresa constructora, está previsto que los trabajos rematen el 30 de septiembre.

"Pola nosa parte, xa estamos traballando en todos os trámites administrativos pertinentes para as altas de suministros correspondentes, polo tanto, contamos con que este mesmo ano poidan estar desfrutando destas vivendas", explica Martínez Allegue, quien anunció que el próximo 14 de julio se realizará el sorteo para otras 14 viviendas, con otras 50 en ejecución.