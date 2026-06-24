La apertura de gasolineras continúa sin freno en Agrela: Ballenoil retoma su proyecto y será la número catorce de este polígono de A Coruña

La recuperación por Ballenoil del proyecto de la estación de servicio presentado hace tres años en la calle Severo Ochoa hará que, cuando se materialice esa iniciativa, el polígono de Agrela cuente con catorce instalaciones de ese tipo y alcance una elevada concentración de ese tipo de negocios, que se ha acelerado en los últimos años, en especial de las denominadas de bajo coste, que carecen de personal de atención al público.

La iniciativa de Ballenoil se suma a la de Carbugal, que tiene en fase de tramitación ambiental su proyecto para ubicar una gasolinera en el aparcamiento del antiguo Mercadona del polígono, tras el traslado del supermercado al interior de Marineda City.

Ballenoil inició la tramitación de su proyecto en 2023 para abrir una gasolinera junto al punto limpio de Agrela, pero la indefinición del futuro de esa instalación municipal fue precisamente el problema que impidió conceder la licencia de apertura en ese momento. Según figura en el proyecto modificado elaborado ahora y sometido ya a evaluación ambiental, el punto limpio será demolido hasta quedar hasta la cota de rasante, lo que permitirá que se acceda por esa parcela a los servicios que faltan por instalar las dos parcelas sobre las que se asentará la estación de servicio y así adquieran la condición de solar para que puedan albergar esa instalación.

Sin personal

La nueva gasolinera será de la modalidad sin personal y funcionará las 24 horas del día, contará con tres surtidores de combustible, un centro de lavado de vehículos y un punto de recarga rápida para vehículos eléctricos. La que abrirá Carbugal junto a Marineda City se diferenciará de esta porque dispondrá de personal para atender al público, ya que tendrá tres empleados, y porque solo abrirá de 08.00 a 23.00 horas, además de por qué no contará con electrolinera.

La gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, reconoce que en los últimos años ha aumentado de forma considerable el número de estaciones de servicio en el polígono, del que destaca que “lleva muchos años ya conviviendo una parte industrial que perdura y que no queremos perder, con la de servicios y venta al público de productos”.

Firvida destaca la labor que lleva a cabo el colectivo empresarial de Agrela para que puedan desarrollarse sin problemas todas las actividades que se llevan a cabo en el parque empresarial “porque en una misma calle hay tipos diferentes de empresas, que tienen necesidades distintas y demandan soluciones distintas y hay que saber buscar el equilibrio”.

Restricciones urbanísticas

La implantación masiva de gasolineras en Agrela es consecuencia de las restricciones impuestas por la normativa urbanística de A Coruña a su ubicación en zonas residenciales. El plan general únicamente autoriza su instalación en terrenos destinados a infraestructuras de urbanización y, de forma específica, para el uso de estaciones de servicio, que solo es posible en las zonas industriales de La Artística, Agrela y Pocomaco, además de en las grandes superficies comerciales.

También establece la normativa que ocuparán una parcela mínima de mil metros cuadrados y que dispondrán de zona de aparcamiento suficiente para no afectar al tráfico, con un mínimo de dos plazas por cada surtidor. El plan general admite la posibilidad de instalar “unidades de suministro” en vías públicas en régimen de concesión, siempre que no ocupen más de 150 metros cuadrados y demuestren que no perjudican al tráfico.

En el trámite para la aprobación de esta normativa, la Xunta obligó al Concello en 2013 a eliminar la autorización para implantar gasolineras en espacios libres y zonas verdes públicas, al considerarlo "incompatible" con la finalidad a la que se dedican esos terrenos.