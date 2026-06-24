A Coruña celebra su San Juan "más limpio" con la mitad de basura en las playas que hace un año

Los equipos de limpieza y recogida de residuos desplegados por el Concello de A Coruña recogieron 22,76 toneladas de residuos en las playas, la mitad que el año pasado cuando la cifra alcanzó las 44 toneladas. “La ciudadanía cada vez está más concienciada y se divierte de una forma más responsable!” destacó la alcaldesa Inés Rey en el balance del operativo movilizado durante la noche de San Juan. La regidora señaló que la reducción de residuos llega tras las campañas de concienciación llevadas a cabo por el Concello en los últimos años y agradeció a los coruñeses el “comportamiento ejemplar” en una noche sin incidencias significativas que resultó ser “la más limpia en décadas”, a pesar de ser también de las más concurridas, con 200.000 sanjuaneros que se sumaron a la gran celebración de A Coruña.

En el operativo desplegado por el Concello participaron más de 1.000 personas entre servicios de emergencia y personal de limpieza. El dispositivo preventivo organizado por los servicios sanitarios registró un total de 174 asistencias y 28 traslados hospitalarios, según el balance de los propios efectivos. Las principales patologías asistidas fueron quemaduras y lesiones, mientras que las asistencias por intoxicaciones etílicas han registrado un descenso significativo, según señala el Concello.