La noche de San Juan deja casi una treintena de traslados hospitalarios en A Coruña

El dispositivo preventivo desplegado por el Concello de A Coruña con motivo de la celebración de San Juan contabiliza casi una treintena de traslados hospitalarios entre las 174 asistencias sanitarias registradas en las últimas horas, la mayoría entre las 01.00 y 03.00 horas de la madrugada. Según la información facilitada por los servicios sanitarios, el operativo se cerró con 28 personas trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario.

La mayoría de las patologías estuvieron relacionadas con quemaduras, con 56 asistencias. En la lista de intervenciones figuran además 32 heridas y lesiones de diversa consideración, 30 intervenciones registradas por el servicio de salvamento y socorrismo, 25 intoxicaciones etílicas, 19 accidentes y traumatismos y 11 limpiezas oculares.

El número total de incidencias se mantiene en cifras similares al año pasado, con un leve aumento de atenciones por quemaduras, lesiones y golpes, y un descenso significativo (25%) de las atenciones por intoxicaciones etílicas.

De las personas asistidas por los servicios sanitarios, 95 fueron mujeres (54,6%) y 79 fueron hombres (45,4%). Según indican fuentes municipales, el Puesto Sanitario Avanzado (PSA) concentró la mayor parte de la actividad con 119 asistencias (68,4%), mientras que el puesto instalado en el Orzán registró 30 atenciones (17,2%) y en Riazor recibieron asistencia 25 personas ((14,4%).

El Punto Violeta atendió e informó a un total de 1.011 personas, de las cuales 624 fueron mujeres (61,7%) y 387 fueron hombres (38,3%)

A Coruña, la ciudad con más incidencias registradas por el 112

La noche de San Juan en A Coruña se ha saldado con 72 incidencias registradas por la central de emergencias 112. Según señala en su parte de las últimas horas, las principales intervenciones estuvieron relacionadas con asistencias sanitarias, como intoxicaciones etílicas y quemaduras producidas por las hogueras. También estuvieron vinculadas con cuestiones de seguridad ciudadana que requirieron la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad como incidentes por peleas, agresiones y comportamientos alterados. En el ámbito de los incendios, el balance señala numerosas incidencias relacionadas con hogueras descontroladas, aunque fueron resueltas sin consecuencias de relevancia.

Tanto la ciudad como la provincia de A Coruña concentraron el mayor número de incidencias relacionadas con San Juan hasta las 6 horas de este miércoles 24, aunque ninguna de ellas resultó ser de especial gravedad. En Galicia, el 112 registró un total de 374 incidencias: 194 en A Coruña, 121 en Pontevedra, 38 en Lugo y 20 en Ourense.

Restos de las hogueras en las playas de A Coruña. / Gus de la Paz

Limpieza de las playas y cortes de tráfico

El tráfico permaneció cortado en el paseo marítimo de A Coruña desde la tarde del martes 23 y hasta la mañana de este miércoles 24. Según señala la Policía Local, a las 08.30 horas se reabría la circulación en el tramo comprendido entre las Esclavas y la avenida de Rubine, mientras que en el itinerario que discurre entre Rubine y hasta la playa del Matadero el tráfico se mantenía cortado por la limpieza de la calzada sobre las 10.00 horas

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Fueron más de 200.000 personas las que celebraron la festividad de San Juan en A Coruña, la mitad se concentraron en las playas y otros 100.000 se concentraron en los diferentes barrios de la ciudad, según señala el Concello.