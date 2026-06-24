Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance de incidencias en San JuanRecogida de residuos en las playasFotogalería: la resaca de San Juan en A CoruñaGasolineras en AgrelaEl Liceo pierde la OK LigaEl Fabril ya conoce a sus rivalesLa terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña
instagramlinkedin

Un detenido por malos tratos en A Coruña acaba hospitalizado tras precipitarse por una ventana

Agredió a su pareja tras una discusión en su vivienda en el Agra do Orzán

Patrulla de la Policía Nacional en A Coruña

Patrulla de la Policía Nacional en A Coruña / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un joven por malos tratos en el ámbito familiar tras agredir a su pareja. Los hechos ocurrieron por la mañana, cuando el hombre se encontraba en su vivienda, en el Agra do Orzán. Discutió con su pareja y la agredió para a continuación precipitarse por la ventana a la calle. El golpe y los gritos sorprendieron a algunos de los vecinos de la zona, que vieron al agresor dolorido tirado en la calle.

El 091 se trasladó de inmediato al lugar y detuvo al hombre por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, el joven fue trasladado en ambulancia al hospital, donde todavía permanece ingresado por las heridas de la caída.

Noticias relacionadas

Según fuentes policiales, el atestado continúa abierto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
  2. Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
  3. El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
  4. Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
  5. El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
  6. Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad
  7. El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
  8. Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros

Un detenido por malos tratos en A Coruña acaba hospitalizado tras precipitarse por una ventana

Un detenido por malos tratos en A Coruña acaba hospitalizado tras precipitarse por una ventana

A Coruña celebra su San Juan "más limpio" con la mitad de basura en las playas que hace un año

La noche de San Juan deja casi una treintena de traslados hospitalarios en A Coruña

La noche de San Juan deja casi una treintena de traslados hospitalarios en A Coruña

La apertura de gasolineras continúa sin freno en Agrela: Ballenoil retoma su proyecto y será la número catorce de este polígono de A Coruña

San Juan prende en las playas de A Coruña: 200.000 personas salen a los arenales y calles de una ciudad entregada a su "noche más especial"

Una Torre de Hércules de madera de casi diez metros de alto: la "trabajada" hoguera de San Juan en el Barrio de las Flores de A Coruña

Una Torre de Hércules de madera de casi diez metros de alto: la "trabajada" hoguera de San Juan en el Barrio de las Flores de A Coruña

Sonia Corral, gañadora do concurso de microrrelatos da Real Academia Galega: "A literatura actuou como a mellor das menciñas"

El Grupo Pelícano deja el Playa Club, que vuelve a manos del Deportivo

El Grupo Pelícano deja el Playa Club, que vuelve a manos del Deportivo
Tracking Pixel Contents