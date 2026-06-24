Un detenido por malos tratos en A Coruña acaba hospitalizado tras precipitarse por una ventana

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un joven por malos tratos en el ámbito familiar tras agredir a su pareja. Los hechos ocurrieron por la mañana, cuando el hombre se encontraba en su vivienda, en el Agra do Orzán. Discutió con su pareja y la agredió para a continuación precipitarse por la ventana a la calle. El golpe y los gritos sorprendieron a algunos de los vecinos de la zona, que vieron al agresor dolorido tirado en la calle.

El 091 se trasladó de inmediato al lugar y detuvo al hombre por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, el joven fue trasladado en ambulancia al hospital, donde todavía permanece ingresado por las heridas de la caída.

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Según fuentes policiales, el atestado continúa abierto.