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El incendio de un lavavajillas obliga a desalojar un edificio en la calle San Roque de A Coruña

El fuego fue extinguido por los bomberos y no causó heridos entre los vecinos del inmueble

Incendio en una vivienda de la calle San Roque de A Coruña

Incendio en una vivienda de la calle San Roque de A Coruña

RAC

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Un incendio que se originó poco antes de las 18.30 horas de este miércoles en el lavavajillas de una vivienda en la calle San Roque de A Coruña hizo necesaria la evacuación de los residentes en el edificio, según informaron fuentes municipales.

El fuego se propagó desde el electrodoméstico al resto de la cocina y generó una humareda que fue visible a través de la ventana de esa estancia, lo que generó la alarma en el barrio.

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Los bomberos acudieron al lugar tras ser alertados por los residentes y extinguieron las llamas con rapidez, tras lo que permitieron el regreso a las viviendas de los vecinos del inmueble, ninguno de los cuales resultó afectado por el fuego ni el humo.

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