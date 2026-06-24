El incendio de un lavavajillas obliga a desalojar un edificio en la calle San Roque de A Coruña

Un incendio que se originó poco antes de las 18.30 horas de este miércoles en el lavavajillas de una vivienda en la calle San Roque de A Coruña hizo necesaria la evacuación de los residentes en el edificio, según informaron fuentes municipales.

El fuego se propagó desde el electrodoméstico al resto de la cocina y generó una humareda que fue visible a través de la ventana de esa estancia, lo que generó la alarma en el barrio.

Los bomberos acudieron al lugar tras ser alertados por los residentes y extinguieron las llamas con rapidez, tras lo que permitieron el regreso a las viviendas de los vecinos del inmueble, ninguno de los cuales resultó afectado por el fuego ni el humo.