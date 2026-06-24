Una tromba de granizo y agua refresca el ambiente de un nuevo día tórrido en A Coruña

El granizo caído a última hora de la tarde de este miércoles en A Coruña, al que siguió un fuerte aguacero, sorprendió a quienes disfrutaban en la calle de la jornada festiva de San Juan. La lluvia, que también estuvo acompañada de rayos y truenos, consiguió rebajar además la sensación de calor experimentada durante el día, en especial por la mañana.

A las 10.10 horas se alcanzaron los 28,7 grados de temperatura, según los datos de la Agencia Española de Meteorología, que en la jornada previa llegó a registrar 29,6 grados a las 16.50 horas, la más alta de la última semana.

La llegada de las nubes refrescó el aire por la tarde, de forma que poco antes de las precipitaciones el termómetro descendió hasta los 20,5 grados y alivió el bochorno que se padeció en las primeras horas del día.

Para los próximos días están previstas nuevas precipitaciones, nubosidad a lo largo de todas las jornadas y un descenso de las temperaturas, ya que el jueves se prevé que la máxima se sitúe en los 25 grados.