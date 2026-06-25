Acepta tres años de prisión por intentar introducir cocaína y hachís en la cárcel de Teixeiro tras un permiso

Un interno del centro penitenciario de Teixeiro ha aceptado tres años de prisión y el pago de una multa de 2.474 euros por intentar introducir en el penal cocaína y heroína tras un permiso.

Ha sido en el juicio fijado para este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial coruñesa y tras un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa al reconocer los hechos el procesado y pactarse una rebaja de la condena en sentencia firme por un delito de posesión de drogas para el tráfico.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, los hechos sucedieron el 18 de noviembre de 2024, cuando el hombre regresaba de un permiso penitenciario.

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Los agentes le intervinieron dos envoltorios de plástico que contenían resina de hachís y otros dos que contenían cocaína. En total, la droga habría alcanzado un valor de algo más de 2.400 euros en el mercado ilícito.