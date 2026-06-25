La alcaldesa de A Coruña propone recuperar la bandera de la ciudad

A Coruña quiere volver a tener bandera propia. La alcaldesa, Inés Rey, ha dado el "primer paso", como lo definen fuentes del Gobierno local, para conseguirlo. A través de un vídeo difundido por redes sociales, la regidora ha recordado que la ciudad ya tuvo su propia enseña, que lucía los colores blanco y azul, pero se la cedió a Galicia y se quedó sin ella. Rey pregunta ahora a sus seguidores en redes sociales si es momento de que A Coruña recupere su propia insignia.

La iniciativa viene acompañada de historia. La alcaldesa recuerda que el pasado 22 de junio se cumplieron 135 años de un decreto que "cambió la historia de los símbolos de nuestro país". Antes de eso, en 1845, A Coruña tenía su bandera "blanquiazul". "Su provincia marítima utilizaba una bandera de fondo blanco con una cruz azul de San Andrés para identificar a sus barcos", relata.

Con el paso de los años, aquella bandera se acabó identificando con toda Galicia, pero algo pasó en 1891: "Había un problema. La bandera marítima de A Coruña era prácticamente igual a la de la marina rusa, así que el Gobierno decidió borrar una de las aspas de la cruz de San Andrés y dejar solo una franja azul". Igual que la bandera gallega actual.

Por eso, apunta Inés Rey, A Coruña "es hoy una excepción", pues es "la única gran ciudad marítima gallega que no se conserva hoy una bandera propia". ¿Podrá recuperarla? La regidora abre el debate y recuerda, como curiosidad, que "la primera vez que la bandera gallega ondeó en un edificio institucional fue en el Palacio de María Pita en 1920".

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El Gobierno local, consultado por esta redacción, no concreta si la intención municipal es recuperar la bandera con las dos aspas de la cruz de San Andrés o solo con una, como la que se cedió a Galicia. "Poco a poco. Primer paso para contar con bandera propia", señalan.