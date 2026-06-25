Un anciano, herido grave al ser golpeado por un camión de la basura en A Coruña

Un hombre de 88 años resultó herido de gravedad en la tarde de este jueves al ser alcanzado por un camión del servicio municipal de recogida de la basura cuando circulaba por la calle Pórtico de San Andrés, frente a la entrada de la iglesia castrense.

El accidente se produjo a las 18.50 horas por causas que se desconocen cuando el anciano recibió un golpe del lateral del vehículo y cayó al suelo, según fuentes de la Policía Local.

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Al caer, el hombre sufrió heridas en la cabeza que le hicieron sangrar de forma abundante, a lo que se añadieron las lesiones que padeció en las piernas. Una ambulancia del servicio de emergencias 061 atendió en el lugar al accidentado y posteriormente le trasladó al Hospital Universitario de A Coruña.