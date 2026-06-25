El Belén y el Modelo de A Coruña generan más de la mitad de la facturación de HM Hospitales en Galicia

HM Hospitales cerró el ejercicio 2025 superando por primera vez la barrera de los 800 millones de facturación. En Galicia, la cifra fue de 80,9 millones de euros, con A Coruña como referente, ya que sus dos centros, Hospital HM Modelo y Maternidad HM Belén, superaron los 46 millones, mientras que HM Rosaleda y HM La Esperanza de Santiago de Compostela casi alcanzaron los 35 millones de facturación durante el año pasado.

En el conjunto de España, HM Hospitales alcanzó los 806,4 millones de facturación anual, registrando su mayor crecimiento de los últimos seis años (+9,9%). Esta subida se ha visto impulsada, apuntan, "por la expansión sostenida de su red asistencial con la incorporación de nuevos centros y por el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, docentes y de investigación".

"Superar por primera vez los 800 millones de euros de facturación es una consecuencia de algo mucho más importante: la confianza que depositan en nosotros cada día nuestros pacientes y profesionales. Estos resultados nos permiten seguir reinvirtiendo en aquello que define nuestro modelo: más capacidad asistencial, más innovación, más investigación y más docencia. En HM Hospitales seguimos demostrando que es posible crecer manteniendo nuestra independencia, pensando siempre en el largo plazo y poniendo al paciente en el centro de todas las decisiones", señala Alejandro Abarca, consejero delegado de HM Hospitales.

Los resultados obtenidos por HM Hospitales refuerzan su posicionamiento como uno de los principales referentes de la sanidad privada en España, consolidando su modelo basado en la excelencia asistencial, la investigación, la innovación tecnológica y la formación de nuevos profesionales sanitarios.

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Durante el 2025, el Grupo ha destinado 92,3 millones de euros a la apertura de nuevos centros y a la renovación tecnológica, digitalización y ampliación de capacidades asistenciales de los 50 hospitales y policlínicos con los que cuenta en el país