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La CIG convoca cinco días de huelga en la refinería de A Coruña por los recortes de plantilla y Repsol dice que solo hubo una "reubicación interna"

Los paros se celebrarán los días 26 y 27 de junio y el 3, 4 y 5 de julio, y afectará a todos los turnos y departamentos

La compañía recuerda que su presidente anunció en diciembre una partida de 140 millones de euros para la fase final del traslado al puerto exterior.

Refinería Repsol protesta trabajadores

Refinería Repsol protesta trabajadores / CARLOS PARDELLAS

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RAC

A Coruña

La sección sindical de la CIG en la refinería de Repsol de A Coruña ha convocado cinco jornadas de huelga para denunciar recortes de personal, las prolongaciones de jornada y la pérdida de derechos labores. Los paros se celebrarán los días 26 y 27 de junio y el 3, 4 y 5 de julio, y afectará a todos los turnos y departamentos.

La Repsol niega que exista pérdida de empleo y sostiene que únicamente se ha producido una "reubicación interna" dentro del propio complejo del personal a turnos vinculado al único puesto asociado a la unidad de calcinación, que cesó su actividad. En las concentraciones de los trabajadores en el mes de abril, la compañía ya indicó que procedería al "cese definitivo" de una unidad de Calcinación, pero afirmando que llevaba "varios años fuera de operación". Sobre las inversiones, la compañía recuerda que su presidente anunció en diciembre una partida de 140 millones de euros para la fase final del traslado al puerto exterior.

Lo que piden los trabajadores

La convocatoria fue aprobada por la plantilla en varias asambleas. El sindicato reclama más puestos de trabajo, mayores garantías de seguridad y un plan de inversiones que asegure el futuro del complejo industrial.

Según la CIG, la eliminación de un operador por turno en la unidad de Coque fue "la gota que colmó" el malestar de los trabajadores, movilizados desde abril contra una reducción progresiva del empleo que califican de "desmantelamiento" de la planta.

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La central denuncia que los recortes aumentan la carga de trabajo y obligan a realizar jornadas de entre 12 y 16 horas, con consecuencias para la salud, la conciliación y la seguridad de las instalaciones. También critica la pérdida del comedor y la falta de inversiones respecto a otros centros del grupo.

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