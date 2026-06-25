Comienza el cierre total de la estación de tren en A Coruña: estas son las alternativas de Renfe y los viajes cancelados

La segunda fase de trabajos en la estación de tren de A Coruña comienza este viernes, 26 de junio, y todos los viajes previstos hasta el 10 de julio estarán afectados por la interrupción del servicio. Esto significa que no habrá tráfico ferroviario ni desde la ciudad ni hacia ella. Como alternativa, Renfe facilitará el transporte en autobús a todos los pasajeros con billetes comprados para esas fechas y en cada trayecto. Los servicios de Media Distancia con destino a Santiago, Vigo, Ourense, Lugo y Ferrol y los de AVE y Avlo a Madrid modificarán su ruta. Además de esto, ciertos trenes en esas fechas no prestarán servicio.

Por un lado, los pasajeros de trenes tipo Regional, Media Distancia, Avant o Alta Velocidad realizarán en autobús el tramo entre A Coruña y Santiago, independientemente del sentido de la marcha. En el caso de los trayectos de Media Distancia de la línea en dirección a Ferrol y a Ourense, con parada en Lugo y Monforte, el desplazamiento por carretera será entre A Coruña y Betanzos-Infesta en ambas direcciones.

Los transbordos en autobús que ofrece Renfe están sujetos a cambios en los horarios, tanto de salida como de llegada, y un aumento en los tiempos previstos para cada trayecto respecto al tren. Además, la compañía advierte que incluso pueden generarse paradas intermedias en caso de ser necesarias. Para evitar molestias mayores, la empresa ferroviaria recomienda consultar estas modificaciones en taquilla, en su página web, en la app oficial o en el teléfono 912320320.

Las incidencias, como el posible cambio de hora, pueden comprobarse en la información detallada de cada viaje. La compañía incide en revisar estos aspectos con antelación. Para aquellos pasajeros que deseen modificar su viaje previsto entre el 26 de junio y el 10 de julio, Renfe ha activado un protocolo que permite los cambios y anulaciones de billete sin coste. Del mismo modo se informa de posibles retrasos en los primeros viajes previstos para el día 11 de julio como efectos colaterales de las obras.

Trenes que no prestarán servicio

Después de una primera fase entre el 5 y el 25 de junio que ha afectado parcialmente al tráfico, Renfe detalla los trenes que no prestarán servicio entre el 26 de junio y el 10 de julio. En total, seis de los trayectos previstos serán cancelados durante los quince días de obras.

El Avant proveniente de Ourense a las 9.55 horas y con llegada a A Coruña a las 11.08 horas no operará. Tampoco el Media Distancia entre A Coruña y Vigo con salida a las 11.06 horas y el Avant con destino Ourense de las 13.35 horas. El Media Distancia de Vigo Urzáiz de las 14.30 horas en dirección a A Coruña interrumpe su servicio en esas fechas, igual que el Avant con origen en Ourense a las 15.30 horas. Finalmente, el tren Regional proveniente de Santiago y con salida a las 23.10 horas tampoco ejecutará su trayecto a A Coruña.

Cambios tras la reapertura

Al finalizar las obras de la segunda fase en la estación de tren de A Coruña, Renfe realizará modificaciones en los tiempos de salida de varios servicios. En concreto, estos cambios afectan a trenes Avant entre Ourense y A Coruña y Media Distancia con Vigo y el AVE con destino Madrid. Los tiempos previstos en las paradas intermedias también se verán afectadas, por lo que la compañía pide a los pasajeros que revisen sus billetes.

En concreto, el tren con origen en Ourense a las 6.40 horas iniciará la marcha diez minutos antes, mientras que el de las 7.45 horas lo hará a las 7.50 horas. Al sentido contrario, los trayectos entre A Coruña y Ourense sufrirán tres cambios. El convoy de las 6.00 horas pasará a las 5.50 horas, el de las 11.25 horas se adelanta más de una hora hasta las 10.00 horas y el de las 15.10 horas saldrá a las 15.08 horas.

Los servicios entre Vigo y A Coruña experimentan cuatro modificaciones en sus salidas desde Urzáiz. El Media Distancia de las 10.35 horas pasará a las 10.40 horas, el de las 13.40 horas solo se retrasará cinco minutos, el de las 14.45 horas se adelanta a las 14.35 horas y el servicio de las 17.40 horas pasa a las 17.48 horas. En el caso del AVE con origen en Madrid y destino A Coruña, el retraso será de cuatro minutos y el servicio que llega a las 18.17 horas a la ciudad gallega lo hará a las 18.21 horas.