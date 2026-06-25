Ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este jueves 25 de junio
Cinco propuestas de ocio y cultura para disfrutar de este jueves en A Coruña
Presentación de la saga ‘Las crónicas de Kimarel’
El escritor Hugan C. Peckiar presenta su libro Las crónicas de Kimarel II: El linaje de los reyes. El autor estará acompañado por Jorge Cicely, ElGallegoLector y Mark Zbigniew Guscin durante el acto, de acceso público.
19.30 horas. Sporting Club Casino (Calle Real, 83)
Tres días de letras con la Festa da Poesía Atlántica
La V Festa Amergin da Poesía Atlántica tendrá lugar desde hoy hasta el día 27 para celebrar el vínculo cultural entre Irlanda y Galicia. El programa comienza con el concierto del grupo femenino de pop Señales de fatiga .
21.00 horas. Pub Delirium (Paseo de los Puentes, 5)
Una velada de literatura y música con Mourelle
El escritor Quinito Mourelle presenta su nueva obra, Una novela para Victoria, en compañía de la periodista Doda Vázquez. La velada estará amenizada con un breve concierto a cargo de Roberto Somoza.
19.30 horas. Circo de Artesáns (Calle San Andrés, 36)
Bandas sonoras en el Palacio de Capitanía
La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrece un concierto público con piezas de bandas sonoras de cine, como las de El Padrino, Lawrence de Arabia, Grease o Batman.
19.00 horas. Palacio de Capitanía (Plaza de la Constitución, 5)
Conferencia sobre los elementos en San Juan
El historiador de cultura gallega, Felipe Senén, impartirá la conferencia A celebración do San Xoán en Galicia: A converxencia dos catro elementos, sobre las tradiciones y el origen de esta festividad en el territorio.
20.00 horas. Portas Ártabras (Calle Sinagoga, 22)
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