A Coruña lleva a pleno el cambio de uso de dos parcelas en Xuxán para construir más vivienda pública

El Pleno de A Coruña debatirá en julio la aprobación provisional de la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para cambiar el uso de dos parcelas en Xuxán y poder construir más vivienda. Fue en enero del año pasado cuando la Xunta dio luz verde al informe ambiental a la modificación del PPXOM para levantar en este barrio alrededor de 520 viviendas protegidas.

Esta modificación fue impulsada por el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS), para poder usar terrenos vacíos de titularidad autonómica reservados para actividad comercial y oficinas como suelo residencial.

Las dos parcelas de propiedad autonómica se encuentran a ambos lados de la plaza central de Xuxán y lindando con la vía férrea que separa este barrio de Matogrande, con el que se comunica mediante una pasarela. Cada una de esas fincas puede albergar un edificio de 260 viviendas, por lo que se convertirán en los de mayor número de esta parte de la ciudad.

El documento pasará ahora por el Pleno, que lo someterá a aprobación inicial para después volver a manos de la Xunta para lograr su aprobación definitiva. El Gobierno gallego había anunciado esta iniciativa en marzo de 2023.

No todos están de acuerdo con este cambio. La asociación de vecinos de Xuxán aproboó por unanimidad presentar alegaciones a la modificación puntual del PXOM y al plan parcial de la zona al entender que perjudican al barrio. En un comunicado, los vecinos alertan de que las modificaciones tendrían "consecuencias sobre la movilidad y la calidad de vida de los residentes". "En particular, la asociación considera que los cambios propuestos suponen la eliminación de los accesos de salida del barrio y replican los graves problemas de aparcamiento que ya padecen otras zonas de la ciudad", manifiestan.

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El PP recuerda que el pasado 17 de junio Miguel Lorenzo exigió públicamente a Inés Rey que llevase a Pleno la aprobación del cambio de uso de dos parcelas en Xuxán, que ahora se incluye en el orden del día de la próxima sesión plenaria, "lo que evidencia que había un bloqueo intencionado por parte de Inés Rey al que la intervención de Lorenzo puso final al hacerlo público", según los populares.