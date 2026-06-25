La droga vuelve a Penamoa, en A Coruña: la Policía intervino más de 14.000 euros en cocaína a un traficante que vendía allí

Las excavadoras derribaron en 2012 las últimas chabolas de Penamoa, el poblado que durante años funcionó como el gran supermercado de la droga de la ciudad. Su desaparición llevó a una mayor dispersión, en puntos descentralizados y repartidos por la ciudad, pero una incautación de 2025, de la que una sentencia de la Audiencia Provincial acaba de dar los detalles, volvió a poner la zona en el mapa de los estupefacientes. Una investigación policial intervino cocaína a varios compradores, y más de 50 gramos de droga en el domicilio del hombre que la vendía. El fallo, que condena al traficante a tres años de cárcel, señala que los estupefacientes incautados tendrían un valor, en el mercado ilícito, de más de 14.600 euros.

Según el escrito judicial, la Policía abrió una investigación en febrero de 2025 para confirmar "informaciones que les habían llegado" según las cuales en la zona de Penamoa había un punto negro de venta de estupefacientes. Esto estaba confirmado por incautaciones realizadas por agentes "a toxicómanos que identificaban en la zona". Se montó un dispositivo de vigilancia en torno a un inmueble en el que vivía el hombre que después sería procesado, y se constató que realizaba pases de estupefacientes en la entrada o alrededores. Entre el 25 de febrero y el 20 de marzo la Policía intervino, a cuatro varones diferentes, droga que le había suministrado el acusado.

Cinco condenas anteriores

En abril, los agentes entraron en el domicilio, y encontraron tanto cocaína como una báscula de precisión. El hombre tenía una pistola de señales, cebada con cuatro cartuchos, en su habitación, y gran cantidad de dinero en efectivo: 1.300 euros en el salón y 5.250 en el dormitorio. En un primer momento se detuvo también a una mujer en la vivienda. El varón ya había sido condenado en cinco ocasiones, pero ninguna por tráfico de drogas: la última, de 2009, se correspondía con una sentencia por conducir sin permiso.

La Audiencia Provincial considera al hombre culpable de un delito contra la salud pública y le impone tres años de prisión, con una multa de algo más de 14.600 euros que se corresponde con el valor de la droga intervenida. También deberá abonar las costas, y tanto la cocaína como la pistola se destruirán. En cuanto a los 6.550 euros intervenidos, pasan a los destinos previstos en el Fondo de Bienes Decomisados. La ley establece que el dinero se puede usar para fines como programas de prevención de toxicomanías, inserción social de drogodependientes o intensificación de la lucha contra la droga. La sentencia se dicta en conformidad con el sentenciado, con lo que esta la acepta y no podrá recurrirla.