Betanzos comienza a instalar la nueva iluminación de los pasos de cebra de la plaza García Naveira
Los operarios retiraron una de las piezas modernistas del mobiliario urbano, que será reubicada, para instalar la nueva iluminación LED que dotará de mayor seguridad a los nuevos pasos de cebra
Los vecios de Betanzos contemplaron esta mañana con cierta sorpresa como los operarios municipales retiraban una de las históricas farolas de la localidad diseñadas por el arquitecto Julio Galán a principios del siglo XX y ejecutadas por la fundición de Juan Wonenburger. La sustitución responde a las obras que está acometiendo el Concello para mejorar la seguridad peatonal y la iluminación ornamental del entorno de la plaza Irmáns García Naveira, donde también se está ejecutando la rehabilitación de la fuente de Diana Cazadora.
En concreto, la farola sobre la que estaban actuando los operarios es la que se encuentra en la confluencia de la Avenida de Castela con la rúa Ferradores. En su lugar, el Concello instalará una luminaria más moderna, de tecnología LED, que iluminará el nuevo paso de cebra que se habilitará en ese punto.
En la mañana de este jueves había varios vehículos municipales cargados con los nuevos báculos dispuestos a instalarlos no solo en este punto, sino también en los pasos de cebra del entorno de la plaza Irmáns García Naveira, como son el de la avenida de Linares Rivas y el situado a la altura de la calle Sánchez de Taibo.
Además de contar con un sistema de iluminación más eficiente, las nuevas farolas serán también más inteligentes. Estas nuevas columnas de acero galvanizado incorporarán destelladores secuenciales verticales, sensores de presencia y dos luminarias LED de alta potencia, informa el Ejecutivo municipal, que avanza que estas medidas se ampliarán en el futuro a otras "zonas sensibles por su importante utilización como zonas de paso".
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