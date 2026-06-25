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Fito y Fitipaldis actuarán en el Palacio de la Ópera en octubre

Las entradas para el concierto salen a la venta el próximo martes 30

Fito &amp; Fitipaldis en concierto.

Fito & Fitipaldis en concierto. / ADRIAN IRAGO

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RAC

La banda Fito y Fitipaldis ha anunciado una nueva gira nacional con su último disco como excusa, 'El monte de los aullidos' (2025), que pasará por el Palacio de la Ópera de A Coruña el próximo 31 de octubre. Las entradas saldrán a la venta el próximo martes, 30 de junio, a partir de las 12 horas, a través de la web de la banda.

Serán un total de 21 ciudades y 42 fechas que realizarán el músico y su banda, según detalla su promotora. Entre ellas, Madrid (30 y 31 de enero), Barcelona (11 y 12 de febrero), Valencia (19 y 20 de febrero), Sevilla (6 de marzo), Ciudad Real (16 y 17 de octubre), San Sebastián (30 de abril y 1 de mayo) Zaragoza (27 y 28 de noviembre), Pamplona (18 y 19 de diciembre) y Bilbao (26 y 27 de diciembre y el 8 y 9 de enero).

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Con su gira anterior, del disco 'El monte de los aullidos', consiguió gran éxito en sus 38 conciertos, en los que se colgó el cartel de "entradas agotadas" hasta superar los 450.000 tickets.

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