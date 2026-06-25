El granizo revienta la luna de un Porsche y deja reparaciones de hasta 2.000 euros en A Coruña y su área

Talleres y especialistas en abolladuras recibieron este jueves consultas desde distintas partes de A Coruña y su área por daños en cristales, capós y techos de vehículos tras la potente granizada que sacudió la zona durante este pasado miércoles. Una de esas bolas de granizo reventó la luna delantera de un Porsche cuando sus ocupantes circulaban desde Abegondo hacia la zona de Betanzos. Es uno de los daños más llamativos de la granizada, que dejó vehículos con numerosos golpes en capós, techos y aletas.

La propietaria del vehículo con el Porsche dañado tras el impacto de la bola de granizo / Gus de la Paz

En el interior del Porsche viajaban los padres de Bruno Lago, propietario de Talleres Lago, en O Burgo. "Venían por la carretera cuando les cayó la bola de granizo y les reventó el cristal. Por suerte, solo fueron daños materiales", explica. El empresario añade que otros vehículos que circulaban por la zona "pararon debajo de un puente a esperar a que parara la granizada".

Estado en el que quedó la luna delantera del Porsche tras el impacto de la bola de granizo / Gus de la Paz

Un mínimo de 300 euros en cualquier reparación

La reparación del vehículo puede ascender a varios miles de euros. El precio de las reparaciones varía según el vehículo, siendo coches de alta gama o nuevos los más costosos, pero el coste es alto en general: "Sea del tipo que sea, 300 euros no te los quita nadie", afirma el propietario del taller.

Imágenes de las bolas de granizo que cayeron en la zona / Cedidas

El granizo también afectó a vehículos de clientes y a algunos de los coches que el establecimiento tiene en venta con abolladuras principalmente en el techo. Aunque Lago dice tenerlos asegurados, prefiere optar por repararlos para que no le suban el precio del seguro. "El varillero te cobra 80 euros de mano de obra por coche y en total puedo tener que pagar más de 2.000 euros en reparaciones por lo de ayer".

Casos catastróficos y recomendación de expertos

"Hoy tuve muchas llamadas. Ahora hay que valorar los coches y preparar los presupuestos", explica Alejandro Fuentefría, varillero de A Laracha y dueño de Dsp-Laracha. La valoración más cara hasta el momento la hizo en un coche afectado en Lugo, cuya reparación rondará los 1.600 euros.

Noela Vázquez, de Carpoint, apunta a unos precios similares que oscilan en grandes cantidades. "Hay lunas de 300 euros y otras que llegan a los 2.000. Ahora hay muchos coches nuevos con cristales muy caros". En el caso de las abolladuras también sitúa el precio sobre los 200 euros.

Tanto Noela como Alejandro recomiendan a los conductores verificar que su seguro cubre estos incidentes naturales. "Hay que estar pendiente y ver si tienes marcada esta protección", dice Fuentefría. "Desde que pasó lo de la Dana he notado que me quitaban esa cobertura al renovar varios seguros", señala por su lado Noela Vázquez.