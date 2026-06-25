El granizo revienta la luna de un Porsche y deja reparaciones de hasta 2.000 euros en A Coruña y su área
Expertos recomiendan revisar la póliza de seguro para verificar si cubre incidentes derivados de fenómenos naturales como el ocurrido este miércoles en toda la comarca
Talleres y especialistas en abolladuras recibieron este jueves consultas desde distintas partes de A Coruña y su área por daños en cristales, capós y techos de vehículos tras la potente granizada que sacudió la zona durante este pasado miércoles. Una de esas bolas de granizo reventó la luna delantera de un Porsche cuando sus ocupantes circulaban desde Abegondo hacia la zona de Betanzos. Es uno de los daños más llamativos de la granizada, que dejó vehículos con numerosos golpes en capós, techos y aletas.
En el interior del Porsche viajaban los padres de Bruno Lago, propietario de Talleres Lago, en O Burgo. "Venían por la carretera cuando les cayó la bola de granizo y les reventó el cristal. Por suerte, solo fueron daños materiales", explica. El empresario añade que otros vehículos que circulaban por la zona "pararon debajo de un puente a esperar a que parara la granizada".
Un mínimo de 300 euros en cualquier reparación
La reparación del vehículo puede ascender a varios miles de euros. El precio de las reparaciones varía según el vehículo, siendo coches de alta gama o nuevos los más costosos, pero el coste es alto en general: "Sea del tipo que sea, 300 euros no te los quita nadie", afirma el propietario del taller.
El granizo también afectó a vehículos de clientes y a algunos de los coches que el establecimiento tiene en venta con abolladuras principalmente en el techo. Aunque Lago dice tenerlos asegurados, prefiere optar por repararlos para que no le suban el precio del seguro. "El varillero te cobra 80 euros de mano de obra por coche y en total puedo tener que pagar más de 2.000 euros en reparaciones por lo de ayer".
Casos catastróficos y recomendación de expertos
"Hoy tuve muchas llamadas. Ahora hay que valorar los coches y preparar los presupuestos", explica Alejandro Fuentefría, varillero de A Laracha y dueño de Dsp-Laracha. La valoración más cara hasta el momento la hizo en un coche afectado en Lugo, cuya reparación rondará los 1.600 euros.
Noela Vázquez, de Carpoint, apunta a unos precios similares que oscilan en grandes cantidades. "Hay lunas de 300 euros y otras que llegan a los 2.000. Ahora hay muchos coches nuevos con cristales muy caros". En el caso de las abolladuras también sitúa el precio sobre los 200 euros.
Tanto Noela como Alejandro recomiendan a los conductores verificar que su seguro cubre estos incidentes naturales. "Hay que estar pendiente y ver si tienes marcada esta protección", dice Fuentefría. "Desde que pasó lo de la Dana he notado que me quitaban esa cobertura al renovar varios seguros", señala por su lado Noela Vázquez.
- La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
- Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
- Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
- El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
- Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad
- El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
- Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros
- San Juan ya prende en las playas de A Coruña: 200.000 personas salen a los arenales y calles de una ciudad entregada a su 'noche más especial