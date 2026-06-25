Guía para viajar en tren durante el cierre de la estación de A Coruña: autobuses, horarios y cambios

La estación de tren de A Coruña permanecerá cerrada al tráfico ferroviario desde el viernes 26 de junio hasta el 10 de julio. El motivo es la segunda fase de las obras de construcción de la estación intermodal.

Durante estos quince días no saldrán ni llegarán trenes a la ciudad. Para mantener las conexiones, Renfe trasladará por carretera a los viajeros que tengan billetes con origen o destino en A Coruña. Dependiendo de la ruta, el trayecto en autobús llegará hasta Santiago o hasta Betanzos, donde los pasajeros continuarán su viaje en tren. Ante las dudas que puedan surgir, Renfe, a preguntas de este medio, aclara todo lo que necesita saber el viajero.

¿Qué viajeros tendrán que utilizar el autobús?

Los pasajeros de trenes Regionales, Media Distancia, AVE y Avlo con origen o destino en A Coruña tendrán que realizar una parte del viaje por carretera. El recorrido dependerá de la línea, en los viajes entre A Coruña y Santiago, Vigo Ourense o Madrid, el tramo por carretera se realizará entre A Coruña y Santiago en ambos sentidos. En los servicios de Media Distancia hacia Ferrol y hacia Ourense por Lugo y Monforte, el traslado en autobús se realizará entre A Coruña y Betanzos-Infesta, también en ambos sentidos.

¿Dónde se cogen los autobuses?

Los autobuses estarán situados en las inmediaciones de la estación de tren de A Coruña, generalmente delante del edificio y una zona visible para los viajeros. Renfe reforzará la estación con personal de información y acompañamiento. Estos trabajadores ayudarán a los viajeros a localizar su autobús correspondiente. El personal estará identificado mediante petos amarillos de Renfe, por lo que se recomienda acudir a ellos para cualquier duda.

¿Cómo sabré cuál es mi autobús?

Los autobuses suelen estar señalizados con el destino o el recorrido que van a realizar. Para evitar confusiones, lo más recomendable es enseñar el billete al personal de Renfe. Los trabajadores indicarán que autobús hay que coger si hay más de uno en ese momento.

¿Qué ocurre al llegar a Santiago o Betanzos?

Los pasajeros que lleguen en bus hasta la estación donde seguirá el trayecto en tren no tendrán problema. Allí también habrá personal que recibirá a los viajeros y los dirigirán al tren correspondiente. Lo mismo ocurre con los destinos en sentido contrario, por ejemplo gente que viaje desde Vigo a A Coruña, tendrá personal esperándole para acompañarlo hasta el autobús.

¿Cuánto dura el viaje en autobús?

Los desplazamientos serán más largos que en un viaje realizado completamente en tren. Como referencia general, el tiempo total puede aumentar unos 40 o 50 minutos, aunque dependerá del recorrido, el tráfico y las condiciones de la carretera durante el trayecto en bus. Por ello, los viajeros que tengan citas, conexiones u otros compromisos deberían tenerlo en cuenta antes de comprar su billete. En el billete se puede ver la hora de llegada estimada. En todo caso, el tren de destino esperará siempre la llegada del autobús para continuar el viaje.

¿Hay que llegar antes a la estación?

El autobús saldrá a la hora indicada en el billete, por lo que se recomienda acudir con la misma antelación con la que normalmente se llegará para coger un tren. No obstante, las personas que no conozcan la estación, viajen por primera vez de esta forma o necesiten asistencia pueden ir con un poco más de margen. El autobús no saldrá nunca antes, pero tampoco es recomendable llegar en el último momento.

¿Qué trenes han sido cancelados?

En total, seis de los trayectos previstos serán cancelados durante los quince días de obras. El Avant proveniente de Ourense a las 9.55 horas y con llegada a A Coruña a las 11.08 horas no operará. Tampoco el Media Distancia entre A Coruña y Vigo con salida a las 11.06 horas y el Avant con destino Ourense de las 13.35 horas. El Media Distancia de Vigo Urzáiz de las 14.30 horas en dirección a A Coruña interrumpe su servicio en esas fechas, igual que el Avant con origen en Ourense a las 15.30 horas. Finalmente, el tren Regional proveniente de Santiago y con salida a las 23.10 horas tampoco ejecutará su trayecto a A Coruña.