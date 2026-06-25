Betanzos comienza a instalar la nueva iluminación de los pasos de cebra de la plaza García Naveira
Los operarios retiraron una de las piezas modernistas del mobiliario urbano, que será reubicada, para instalar la nueva iluminación LED que dotará de mayor seguridad a los nuevos pasos de cebra
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Las históricas farolas de Betanzos diseñadas por el arquitecto Julio Galán serán sustituidas. Los operarios se encontraban en la mañana de este jueves retirando la primera de estas piezas modernistas elaboradas a principios del siglo XX y fundidas por Juan Wonenburger.
Esta reforma del mobiliario urbano del casco histórico llega tras las obras de mejora de canalización y la renovación de la instalación eléctrica en la plaza Irmáns García Naveira.
Las nuevas farolas, que presentan un diseño más sencillo con tecnología LED, llenaban los espacios de carga de varios camiones esta mañana, preparadas para su instalación.
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