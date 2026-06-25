Libertad provisional para el condenado por dar la navaja al joven que apuñaló mortalmente a Yoel Quispe en A Coruña
Se produce hasta que haya sentencia firme
El magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña que presidió el juicio, con Tribunal del Jurado, por el apuñalamiento mortal a Yoel Quispe -- en la Nochebuena de 2023 en la ciudad herculina -- ha decretado la libertad provisional para el condenado por dar la navaja al joven que acabo con la vida de la víctima.
Según fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press, la medida, con obligación de comparecencias, se adopta hasta que haya una sentencia firme en relación a un caso contra el que ahora -- una vez que se conozcan las penas que se les impongan -- podría haber recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y después ante el Tribunal Supremo. En este último caso, habría ya la sentencia firme.
Esto después de que el Tribunal del Jurado considerase a ambos jóvenes culpables de asesinato, uno como autor material de la muerte y otro como cooperador necesario.
El Jurado llegó a esta decisión con unanimidad para el primero de los acusados, el que le dio la puñalada mortal, y con mayoría en el caso del segundo condenado.
Para ambos, Fiscalía solicitó una pena de 20 años de cárcel mientras que las acusaciones particulares -- en representación del padre y la madre de la víctima -- lo elevaron a 25 años de prisión. No obstante, solo el joven condenado por el apuñalamiento mortal estaba en prisión por estos hechos.
Al término del juicio, ya se había declarado absuelto a un tercer joven, amigo de los anteriores, y que estuvo presente ese día, sin llegar a tener participación, según defendió su letrada. La absolución fue dictaminada por el juez por ausencia de pruebas contra él.
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