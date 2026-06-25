Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance de incidencias en San JuanRecogida de residuos en las playasFotogalería: la resaca de San Juan en A CoruñaGasolineras en AgrelaEl Liceo pierde la OK LigaEl Fabril ya conoce a sus rivalesLa terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña
instagramlinkedin

El tiempo

La lluvia regresa a A Coruña: más de 21 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas

Es el primer día en el que llueve en la última semana

Gente paseando con paraguas este jueves en A Coruña

Gente paseando con paraguas este jueves en A Coruña / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Rivera

A Coruña

La lluvia ha regresado a A Coruña y lo ha hecho con fuerza. Tras varias jornadas con mucho calor, la ciudad ha vuelto a registrar precipitaciones. Es la primera vez en la última semana en la que vuelve a caer agua del cielo.

Los paraguas han regresado a la estampa habitual de la ciudad y es que en las últimas 24 horas, desde las 18.30 horas de este miércoles de San Juan en el que volvía a llover, MeteoGalicia ha registrado más de 21 litros por metro cuadrado en su estación situada en la Torre de Hércules.

Gente paseando con paraguas en A Coruña

Gente paseando con paraguas este jueves en A Coruña / Casteleiro

Sin embargo, el pico más alto se registraba en la noche de este miércoles, cuando a las 22.00 horas cayeron más de 6 litros por metro cuadrado. El fuerte aguacero, acompañado de granizo, ayudó a que se rebajase la sensación de calor expermientada en los últimos días.

Inestabilidad atmosférica

Y es que A Coruña registra este jueves una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera que favorece la aparición de chubascos tormentosos. La Agencia Estatal de Meteorología dio por finalizada esta primera ola de calor del verano y ha activado avisos amarillos por precipitaciones, que pueden acumular en una hora hasta 15 litros por metro cuadrado, y tormentas que podrían llegar acompañadas de granizo.

Noticias relacionadas

Para los próximos días están previstas nuevas precipitaciones, nubosidad a lo largo de todas las jornadas y un descenso de las temperaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
  2. Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
  3. Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
  4. El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
  5. Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad
  6. El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
  7. Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros
  8. San Juan ya prende en las playas de A Coruña: 200.000 personas salen a los arenales y calles de una ciudad entregada a su 'noche más especial

La lluvia regresa a A Coruña: más de 21 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas

La lluvia regresa a A Coruña: más de 21 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas

Viñetas desde o Atlántico presentan su edición "más colaborativa" en A Coruña con Los Simpson, Palestina y la memoria democrática

Viñetas desde o Atlántico presentan su edición "más colaborativa" en A Coruña con Los Simpson, Palestina y la memoria democrática

Libertad provisional para el condenado por dar la navaja al joven que apuñaló mortalmente a Yoel Quispe en A Coruña

Libertad provisional para el condenado por dar la navaja al joven que apuñaló mortalmente a Yoel Quispe en A Coruña

La Academia de Hollywood invita al coruñés Oliver Laxe y a parte del equipo de «Sirat» a formar parte de la entidad y votar en los Óscar de 2027

Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo

Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo

Guía para viajar en tren durante el cierre de la estación de A Coruña: autobuses, horarios y cambios

Guía para viajar en tren durante el cierre de la estación de A Coruña: autobuses, horarios y cambios

A Coruña lleva a pleno el cambio de uso de dos parcelas en Xuxán para construir más vivienda pública

A Coruña lleva a pleno el cambio de uso de dos parcelas en Xuxán para construir más vivienda pública

Betanzos comienza a instalar la nueva iluminación de los pasos de cebra de la plaza García Naveira

Betanzos comienza a instalar la nueva iluminación de los pasos de cebra de la plaza García Naveira
Tracking Pixel Contents