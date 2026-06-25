El tiempo
La lluvia regresa a A Coruña: más de 21 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas
Es el primer día en el que llueve en la última semana
La lluvia ha regresado a A Coruña y lo ha hecho con fuerza. Tras varias jornadas con mucho calor, la ciudad ha vuelto a registrar precipitaciones. Es la primera vez en la última semana en la que vuelve a caer agua del cielo.
Los paraguas han regresado a la estampa habitual de la ciudad y es que en las últimas 24 horas, desde las 18.30 horas de este miércoles de San Juan en el que volvía a llover, MeteoGalicia ha registrado más de 21 litros por metro cuadrado en su estación situada en la Torre de Hércules.
Sin embargo, el pico más alto se registraba en la noche de este miércoles, cuando a las 22.00 horas cayeron más de 6 litros por metro cuadrado. El fuerte aguacero, acompañado de granizo, ayudó a que se rebajase la sensación de calor expermientada en los últimos días.
Inestabilidad atmosférica
Y es que A Coruña registra este jueves una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera que favorece la aparición de chubascos tormentosos. La Agencia Estatal de Meteorología dio por finalizada esta primera ola de calor del verano y ha activado avisos amarillos por precipitaciones, que pueden acumular en una hora hasta 15 litros por metro cuadrado, y tormentas que podrían llegar acompañadas de granizo.
Para los próximos días están previstas nuevas precipitaciones, nubosidad a lo largo de todas las jornadas y un descenso de las temperaturas.
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