Nuevo acceso al IES Sardiñeira desde la avenida de Arteixo

El IES Sardiñeira cuenta desde esta semana con un nuevo acceso desde la avenida de Arteixo, tal y como demandaba la comunidad educativa, que solicitaba crear un recorrido seguro, accesible y conectado con la puerta trasera del instituto.

Este centro contaba hasta ahora con una única habilitada en la avenida da Sardiñeira y ahora tendrá una segunda opción.

Visita de la alcaldesa Inés Rey para la apertura del nuevo acceso al IES Sardiñeira / Gus de la Paz

La obra fue realizada por el Concello, quien contó con la colaboración de la Xunta de Galicia, y fue formulada durante el desarrollo de las obras de construcción de la nueva vía en la Agra dos Mallos que fue abierta el pasado mes de mayo.

“Durante os traballos na vía, e dada a proximidade do IES, o persoal profesional da Concellaría de Infraestruturas e Mobilidade mantivo contacto permanente co equipo directivo do instituto, tanto para mantelo informado dos avances como para valorar posibles necesidades na contorna do IES”, explicó la alcaldesa Inés Rey en una visita esta mañana.

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Esculturas restauradas

En la visita también estuvo presente el escultor Ramón Conde, autor de dos esculturas expuestas en el centro desde hace décadas y que en las últimas semanas fueron objeto de restauración.