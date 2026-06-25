PP y BNG tumban el reparto de los beneficios de la empresa de aguas de A Coruña

La negativa de los representantes del Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego en la junta general de Emalcsa, la empresa municipal de aguas de A Coruña, impidió este jueves que la compañía transfiera al Concello 1,77 millones de sus beneficios del año pasado, que alcanzaron los 5,47 millones.

Este rechazo se produce por segundo año consecutivo y supondrá que el Concello no podrá recibir esos fondos de Emalcsa, con los que pretendía financiar obras y servicios, y quedarán reservados hasta que se decida su destino, por lo que el Gobierno local garantiza que la empresa “seguirá a funcionar con total normalidade”. Las cuentas de la compañía sí fueron aprobadas, ya que contaron con los votos de los representantes socialistas y nacionalistas, mientras que el PP se abstuvo.

El PP justificó su rechazo al reparto del dividendo “por el grave descontrol económico municipal”, así como por la “falta de explicaciones” del Gobierno local de Inés sobre las medidas que deben hacer frente al déficit y el remanente negativo que se produjo en 2025.

Los populares añaden que su oposición se debe a que también creen que el beneficio “debe quedar en Emalcsa para bajar la tasa del agua a los coruñeses”, ya que aseguran que “ha subido varias veces en el mandato de Inés Rey”. El PP considera que en la junta de Emalcsa la alcaldesa “se ha quedado sola por su falta de diálogo con sus socios y con el único partido que hace oposición”.

Acuerdo sobre BiciCoruña

“Consideramos que o diñeiro de Emalcsa ten que servir para investir na propia empresa”, argumentó el BNG sobre su rechazo al reparto del beneficio, a lo que añadió que el Gobierno local no cumple el acuerdo alcanzado con su grupo para el presupuesto de este año, mediante el cual Emalcsa aportaría fondos para financiar BiciCoruña mediante “fórmulas de patrocinio ou similares”.

“Emalcsa é unha empresa pública exemplar”, manifestó por su parte el Ejecutivo municipal, que destacó que sus cuentas “están saneadas” y acusó a la oposición de preferir “que os dividendos que proveñen de Emalcsa non se dediquen a obras e servizos do Concello”.

Sobre la crítica del BNG, aseguró que mantiene “intacto” su compromiso de dedicar fondos de Emalcsa a patrocinar BiciCoruña y acusa a este grupo de ser “incoherente” por haber votado a favor del presupuesto municipal de este año, que incluía la transferencia de beneficios de Emalcsa.