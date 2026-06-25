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Un problema en la red semafórica causa problemas de circulación en A Coruña

El fallo en las señales lumínicas de la ciudad causó retenciones de tráfico en la plaza de Ourense a primera hora

Semáforo en una vía de A Coruña.

Semáforo en una vía de A Coruña. / Víctor Echave

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Un fallo en la red semafórica de A Coruña ha ocasionado retenciones de entrada a la ciudad en la mañana de este jueves. El punto más problemático se registró en la plaza de Ourense, donde sobre las 17.15 horas la señal luminosa dejó de funcionar.

Según explican agentes de la sala de pantallas de la Policía Local, en un primer momento el semáforo se apagó y más tarde pasó a funcionar de forma descoordinada. El error de operatividad provocó importantes retenciones de vehículos que llegaron hasta Alfonso Molina.

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La avería afectó además a varios semáforos de la red municipal ubicados en ronda de Nelle; en Zalaeta, a la altura del cruce entre el paseo marítimo y calle Hospital; en el Agra do Orzán, entre ronda de Outeiro y calle Panamá; y en la avenida Calvo Sotelo. Aunque el mal funcionamiento de las secuencias lumínicas que guían el tráfico no provocó ningún accidente, la circulación de vehículo no recuperó la normalidad hasta las 08.20 horas, según señala el 092.

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