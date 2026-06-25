Puertos del Estado flexibiliza los pagos del crédito del Puerto de A Coruña sin rebajar la deuda

Puertos del Estado ha aceptado flexibilizar los pagos del crédito de la Autoridad Portuaria de A Coruña, pero sin rebajar la deuda que arrastra por los 200 millones que le concedió para la construcción del puerto exterior de punta Langosteira. De esta forma, el Puerto amortizará 16,5 millones de euros entre 2027 y 2030, 20 millones menos de lo que estaba previsto y de los que podrá disponer para acometer nuevas inversiones en punta Langosteira, ha informado esta mañana el ente coruñés. No obstante, el Estado no se los perdona, sino que tendrá que pagarlos más adelante.

El acuerdo fue debatido en el marco de las reuniones que mantiene estos días Puertos del Estado con las 28 autoridades portuarias para analizar los planes de empresa del sistema portuario español, y que posteriormente deberán ser refrendados por el Consejo Rector de Puertos del Estado. En el caso de A Coruña, se abordó la deuda pendiente. En julio de 2011, Puertos del Estado concedió a la Autoridad Portuaria un préstamo por importe de 250 millones de euros para atender la financiación de parte de los trabajos correspondientes a la construcción de las nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira. Posteriormente, el importe se redujo en 50 millones de euros, estableciéndose en un límite máximo de 200 millones.

El lastre de los convenios de 2004

Según las cuentas del ejercicio de 2024, las últimas disponibles, el Puerto coruñés debía todavía 175 millones a Puertos del Estado. Hace un año se fijó que el pago por las amortizaciones e intereses de los préstamos para construir la dársena exterior aumentarían a 21 millones en este 2026 y 24 millones en 2027. Al cierre de ese ejercicio, el Puerto adeudaba también 83,15 millones al Banco Europeo de Inversiones, tras haber amortizado 43,35. Como ejemplo, en los últimos años, el Puerto ha amortizado 3,49 millones de euros anuales del préstamo del Banco Europeo, pero esa factura se duplicará a partir de este ejercicio hasta los 7,24 millones, según las estimaciones del ente coruñés.

En el origen de la gestación del puerto exterior de Langosteira, en los convenios firmados en 2004, aún vigentes, se fiaba el pago de esta deuda a la operación inmobiliaria, con ventas de suelo incluidas, en los muelles de Batería, Calvo Sotelo, San Diego y Petrolero. Pero, con el proyecto paralizado durante años y ahora en revisión dentro del plan Coruña Marítima, en el que participan todas las administraciones, el Puerto urgía sin demora una «necesaria reestructuración, u otra solución, de la deuda contraída con Puertos del Estado», remarcaban el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, y el director del ente, Juan Diego Pérez Freire, en la memoria anual de 2024, la última publicada.

El Estado se ha negado en repetidas ocasiones y con diferentes gobiernos a una condonación de la deuda con Puertos del Estado, a pesar de los requerimientos unánimes y en distintas ocasiones, por la Corporación municipal de A Coruña. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó hace ahora dos años que el Gobierno estaba analizando «reestructurar la deuda», pero el acuerdo, pendiente de firma, no ha fructificado hasta hoy. Sin embargo, el Ejecutivo central sí perdonó en 2020 la deuda de 350 millones que tenía el Puerto de Valencia.

Amortización de créditos en diferido

Con las condiciones actuales, entre 2027 y 2030, la Autoridad Portuaria de A Coruña debía amortizar un total de 36,5 millones de euros del préstamo suscrito con Puertos del Estado. Ahora, con la reordenación que se está avanzando entre ambas entidades, se amortizarán en este periodo 16,5 millones de euros, generándose así 20 millones de euros para inversiones. Esta cantidad se recuperará con mayores amortizaciones en años posteriores, cuando el desarrollo de los proyectos que están en marcha propicie mayores ingresos y, por tanto, mayor capacidad de la Autoridad Portuaria para afrontar todos sus compromisos, según detalla el Puerto.

El peso de la deuda en el Puerto se aprecia en el balance contable de 2024, con cifra de negocio récord de 32,02 millones de euros, pero unas pérdidas de 3,1 millones «motivadas por la carga financiera», señalaban el presidente y el director de la Autoridad Portuaria en la memoria de este año. El desembolso para afrontar los préstamos, añadían, «dificulta de forma grave la capacidad de la Autoridad Portuaria de afrontar las inversiones necesarias en sus dársenas de A Coruña y Arteixo».

Nuevas inversiones en A Coruña

En el capítulo de inversiones, el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria prevé como actuaciones más relevantes la finalización del acceso ferroviario a punta Langosteira y la puesta en explotación de la zona sur de la dársena con la habilitación de un nuevo muelle y explanadas para el despliegue de industrias vinculadas a la eólica marina.

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Esta reestructuración del crédito permitirá al Puerto disponer de 20 millones de euros extra entre 2027 y 2030. Con ello se asegura capacidad financiera para acometer las inversiones que están previstas en el puerto exterior y, además, para continuar con las obras de renovación y mantenimiento que son necesarias en los muelles y superficies terrestres del puerto interior.