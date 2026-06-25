Las rebajas de verano arrancan en A Coruña con compradores buscando chollos en la plaza de Lugo

Las rebajas ya están aquí y, aunque la imagen de colas interminables y montañas de bolsas parece cada vez más lejana, los coruñeses siguen reservando un hueco en su agenda para salir a cazar "chollos". Los grandes descuentos de verano comenzaron este jueves en A Coruña y la plaza de Lugo, uno de los principales puntos comerciales de la ciudad, volvió a llenarse de compradores en busca de ofertas. El ambiente era distinto al de otros años. Había movimiento en las tiendas y gente entrando y saliendo de los probadores, pero menos bolsas en las manos y menos sensación de compras compulsivas. Aun así, quienes se acercaron a la zona coincidían en una idea: si hay oportunidad de ahorrar, merece la pena aprovecharla.

Entre escaparates repletos de carteles con descuentos y clientes que comparaban precios, muchos llegaban con los deberes hechos. Algunos ya tenían fichadas las prendas que querían comprar desde hacía semanas y esperaban este día para dar el paso. Es el caso de Betxabe Mundaraí, que acudió directamente a buscar un vestido que había visto para el verano. "Siempre me envían la información por correo y veo la diferencia de precios, no me engañan", explica.

Considera que las rebajas siguen siendo una buena oportunidad para ahorrar, aunque cree que los descuentos reales suelen estar por debajo de los grandes porcentajes anunciados. "Prometen un 50%, pero yo creo que el ahorro real está más entre un 20 y un 30%. Aún así valen la pena". Para ella, además, las rebajas estivales tienen un atractivo especial: "Me encantan las de verano. Las vivimos mejor por la temporada de calor".

Betxabe Mundaraí en las rebajas de verano de A Coruña / Casteleiro

Otros compradores también acudieron con una lista más o menos definida. Daniel Arias y su amigo buscaban varias prendas para los próximos meses y eventos especiales. La misión terminó con éxito. "Veníamos con la idea de comprar unos pantalones de lino y algo arreglado para la graduación de nuestras novias y hemos cumplido las expectativas", comentan después de recorrer varias tiendas de la zona.

Aunque no habían fijado un presupuesto cerrado, reconocen que acabaron gastando "bastante más de lo previsto". Aun así, creen que las rebajas continúan teniendo sentido para aprovechar oportunidades concretas. "Para el bolsillo sí merecen la pena, pero para el ansia no", bromean. También admiten que no siempre esperan a esta época del año para comprar. Si una prenda les gusta especialmente, prefieren llevársela "antes que arriesgarse a que desaparezca" de las estanterías.

REBAJAS 2026 / Casteleiro

Madre e hija, Eva y Patricia, también dedicaron la mañana a recorrer las tiendas de la plaza de Lugo. Con bolsas ya en la mano y varias paradas todavía pendientes, explicaban que habían acudido con un objetivo claro: encontrar prendas para el verano a mejor precio. "Queríamos encontrar cosas bonitas y algún que otro chollo", resumían.

Patricia buscaba especialmente partes de abajo para renovar el armario de cara a los meses más cálidos, mientras que Eva ya había encontrado el vestido que tenía en mente. Las dos coinciden en que las rebajas son una oportunidad que merece la pena aprovechar. "Todo lo que me he comprado es de rebajas y estoy bastante contenta porque las prendas salieron bastante bien de precio", señala Patricia.

Daniel Arias en las rebajas de verano / CAsteleiro

Entre risas, reconocen que muchas veces acaban comprando más de lo previsto. "Las rebajas de verano se aprovechan el doble", comentan mientras planean continuar la ruta por otras tiendas de la zona. Calculan que el ahorro puede rondar el 40% en algunos casos y aseguran que no tienen una estación favorita para las ofertas. "Todas", responden casi al unísono.

Noticias relacionadas

A lo largo de la mañana, las escenas se repetían en los establecimientos de la plaza de Lugo. Clientes entrando para comprobar si aquella prenda que llevaban semanas mirando había bajado de precio, otros comparando descuentos desde el móvil y muchos aprovechando para adelantar compras para las vacaciones.