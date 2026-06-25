Los Satélites actuarán en la plaza de María Pita al terminar el eclipse de sol
Servirá como homenaje al cantante coruñés Pucho Boedo
La orquesta Los Satélites serán parte de la programación de la ciudad durante el día del eclipse solar, que también coincidirá con las Fiestas de María Pita. El grupo tocará el 12 de agosto tras el fenómeno astronómico. Supondrá el regreso por segundo año consecutivo a la programación estival, donde participaron el pasado año en un homenaje a Sito Sedes.
En esta ocasión, la actuación también servirá de homenaje para otro legendario cantante coruñés como es Pucho Boedo, del que se cumplen 40 años de su muerte.
“Será unha actuación cun forte carácter simbólico e un tributo moi merecido a toda a tradición musical coruñesa e galega que representan Los Satélites”, indicó el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.
El repertorio de esta actuación estará muy ligado a la verbena gallega y a su tradición, además de incluir canciones de Boedo, a las que pondrán voz cantantes de la formación e invitados como Paco Lodeiro. En la presentación también participaron Javier Saavedra, director musical da orquestra, y José Manuel Rodríguez (Noly), cantante de la orquesta.
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