Viñetas desde o Atlántico presentan su edición "más colaborativa" en A Coruña con Los Simpson, Palestina y la memoria democrática

La 26ª edición de Viñetas desde o Atlántico de A Coruña contará con la presencia de 70 autores y autoras y 24 exposiciones, además de 100 actividades programadas entre las diez sedes oficiales y las cuatro colaboras entre el 10 y el 16 de agosto. La participación del Raúl García, con trayectoria en Disney y Los Simpson, es uno de los platos fuertes del evento. El animador presentará material de colección propio con piezas únicas e inéditas en España, como ediciones alemanas de cómics de la familia amarilla. La otra apuesta importante para este año es la programación infantil, que recupera peso y contará con un espacio propio en Palexco.

"Na programación do festival medran as colaboracións con agrupacións, ONGs e escolas de arte, como a Pablo Picasso, que aporta pezas de atrezzo en Palexco e Kiosco Alfonso. Aumentan os números de salas exposicións e por primeira vez súmase a Fundación Luis Seoane, que contará con traballo de artistas gráficos palestinos. As causas sociais marcan a programación, como a memoria democrática en Kiosco Alfonso. En Palexco, o contido máis destacado é de público infantil e material e exposición de David García, que tamén participará en actividades", expresó el director del festival, Manel Cráneo.

El director también destaca la adhesión como sede de la Casa Museo Casares Quiroga, que expondrá trabajo de memoria histórica del artista José Pablo García adaptando al historiador Paul Preston. Viñetas desde o Atlántico recibirá la visita del dibujante e historietista Carlos Giménez, histórico del cómic español que acaba de recibir la medalla Alfonso X El Sabio. Su trabajo se expondrá en el Kiosco Alfonso.

En el apartado de espectáculos, la programación por días acerca pódcast especializados en banda diseñada y varios pases de películas de animación. El lunes 10 a las 21.15 horas, Lumedoloop y Alberto Taracido toman el escenario del Teatro Colón. El martes 11 también en el Colón, a las 17.00 horas habrá un pase de Los Simpson: La Película y a las 19.00 horas, María Castro y Tyto Alba charlarán tras la proyección del documental Aquí donde estoy. El jueves 13, Pedras de Cartón presenta la obra de teatro infantil Alicia! a las 12.00 horas y David Perdomo protagonizará el primer maratón de pódcast de BD con El nicho ilustrado a las 21.15 horas, ambos actos en el Teatro Colón. Finalmente, el sábado 15, el segundo maratón de pódcast con Campamento Kripton, El diario de Kovacs, Freakland y Cuac FM tendrá lugar a las 10.00 horas en el Circo de Artesáns. A las 19.00 horas en la carpa Rúa BD, varios invitados participarán en microentrevistas ilustradas.

Palacio de María Pita

Entre el 10 de agosto y el 27 de septiembre, la obra del artista gráfico Miguel Robledo puede verse en un repaso a toda su carrera dentro del mundo del cómic. Robledo es el ilustrador encargado del cartel de la 26ª edición de Viñetas desde o Atlántico y es reconocido por su novela gráfica Territorio.

Kiosco Alfonso

El Kiosco Alfonso será sede de la exposición Memoria democrática e social na España do século XX. Las obras de Sebas Martín, Alberto Taracido, Carlos Giménez, María Castro Hernández, Tyto Alba y Pep Brocal presentan en la primera planta del edificio perspectivas sobre la homosexualidad, la represión, la Guerra Civil, las instituciones franquistas o la Guerra Fría. La Asociación Galega de Artesáns (AGA) también presenta una serie de objetos inspirados en los trabajos de banda diseñada expuestos, una pieza por cada exposición de cada sala.

Palexco

Las dos salas de Palexco serán escenario del apartado Viñetas Mini, dedicado al público infantil, entre el 30 de julio y el 27 de septiembre. En el espacio A, el ilustrador Jacobo F.S. presenta la vertiente más imaginativa de su trabajo con Os amigos de Archimboldo Roque e Marcopola, a illa remeira. Manel Cráneo describe esta exposición como algo más cercano a la animación y un atractivo para las familias.

En la sala B de Palexco, Raúl García presenta Un paseo por Springfield, una muestra que parte de su colección de piezas únicas e inéditas de la serie Los Simpson, para la cual fue dibujante. El animador, que también colaboró en varias películas de Disney, expondrá merchandising, productos promocionales e incluso dibujos originales y libros dedicados por Matt Groening, creador de la familia amarilla.

Salvador de Madariaga

Del 10 de agosto al 27 de septiembre, la sala Salvador de Madariaga será sede de cuatro exposiciones. Por un lado, la dedicada a los premios Castelao 2025 con Manuel Barreiro, Elías Taño y Giovanna Lopalco. También Elas son fantásticas, con María Brenn, Paula Cheshire, Lucía Cid, Eli García, Bea Gregores e Inés Vázquez. La autoedición repite con ExpoFanzines Autobán, en la biblioteca de Estudos Locais, en horario de 9.00 a 14.00 horas. También AGA expone el cartel de su feria Mostrart.

Casa Museo María Pita

La autora Xulia Pisón presenta las planchas de su nuevo proyecto autoeditado, Ston, del 29 de julio al 27 de septiembre en colaboración Elas son artistas.

Casa Museo Casares Quiroga

La Casa Museo Casares Quiroga se estrena como sede con la muestra Viñetas con memoria social II. La exposición presenta el trabajo de José Pablo García adaptando los textos del historiador Paul Preston sobre la Guerra Civil.

Casa das Ciencias

La Casa das Ciencias forma parte de la colaboración con museos científicos coruñeses de Viñetas desde o Atlántico. Desde el 3 de julio y hasta el 27 de septiembre se expone Eclipse de Viñetas. El trabajo reúne obras de Diego Burdío, Marcos Calo, Paula Esteban, Uxía Larrosa, Paula Mayor, Jorge Peral, Xulia Pisón, Xulia Vicente, Luis Yang y Jordi Bayarri.

Fundación Luis Seoane

La Fundación Luis Seoane se estrena como espacio expositivo con una muestra sobre cómic palestino del 10 de agosto al 27 de septiembre. Voces propias, grito colectivo incluye trabajos de Leila Abdelrazaq, Iasmin Omar Ata, Sara Shehadeh, Hassan Manasrah, Hamza Abu Ayyash , Khaled Jarrada, Shahd Alshamali, Dania Omari, Samir Harb y Mohammed Sabaaneh.

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Las bibliotecas municipales del Ágora, Castrillón, Durán Loriga, Fórum Metropolitano, Monte Alto, Os Rosales y Sagrada Familia recogen la exposición bibliográfica Trazos de memoria, del 3 de agosto al 15 de septiembre.