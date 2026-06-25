Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo

Zara ha sacado una nueva colección, pero esta vez no solo ha querido hacer un guiño a su ciudad, A Coruña, sino también al club de fútbol que levanta pasiones en este rincón del Atlántico. El gigante textil ha lanzado una colección de ropa para niños y niñas "inspirada en la herencia y la identidad del Real Club Deportivo de A Coruña, que fusiona la cultura futbolística con una estética streetwear", como explican en la página web, donde la colección ya está disponible con precios que van de los 10,95 a los 22,95 euros.

Hay sudaderas, camisetas, pantalones, una bolsa, un gorro y hasta una colonia. Lo especial, además de que es un homenaje al Deportivo, que acaba de ascender a Primera División, es que estas prendas lucen el nuevo escudo de la entidad. Por su 120 aniversario, el Dépor ha actualizado su identidad visual y ha adecuado el nombre del club a la denominación oficial de la ciudad, A Coruña.

"Histórico, resiliente, apasionado, atlántico, leal, emotivo, icónico". Son algunas de las palabras que acompañan a las imágenes de la colección en la web de Zara, donde se puede ver a un niño con su abuelo celebrando un gol en el estadio, la playa de Riazor o una habitación decorada con bufandas y banderines blanquiazules, como ocurre en muchos hogares de A Coruña.

Son 120 años de historia en los que "la identidad del club está profundamente conectada con el alma de la ciudad". La colección recuerda también a los héroes del ascenso. Así, entre las fotografías, se pueden leer los nombres de los integrantes de la plantilla: de Dani Barcia a Diego Villares pasando por Yeremay Hernández y Giacomo Quagliata o Álvaro Ferllo.

Como regalo final, un vídeo muestra el sentimiento blanquiazul, con imágenes de la playa, el estadio y la Torre de Hércules, con cánticos de la afición que han resonado durante toda la temporada.

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Además de en la página web, estos artículos se pueden comprar en las tiendas de Zara de A Coruña: Cuatro Caminos, calle Compostela y Marineda City.