Abanca lanza una campaña de donaciones para apoyar la labor de Cruz Roja en Venezuela

Abanca ha lanzado una campaña de donaciones para apoyar la labor que Cruz Roja está desarrollando en Venezuela a raíz de los daños producidos por el doble terremoto.

"Ante la enorme tragedia humana que está viviendo el pueblo venezolano y para canalizar la ola de solidaridad, hemos habilitado una campaña de donaciones para apoyar la labor que la Cruz Roja está desarrollando sobre el terreno", ha señalado la entidad bancaria en un comunicado.

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Los ciudadanos que deseen colaborar deben hacerlo a través de las 700 oficinas que la entidad bancaria tiene repartidas por todo el territorio español. "Cada aportación, suma", ha subrayado Abanca.