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Abanca lanza una campaña de donaciones para apoyar la labor de Cruz Roja en Venezuela

Pueden hacerlo a través de alguna de las 700 oficinas de las que dispone la entidad

Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas.

Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. / Ronald Peña R / EFE

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RAC

Abanca ha lanzado una campaña de donaciones para apoyar la labor que Cruz Roja está desarrollando en Venezuela a raíz de los daños producidos por el doble terremoto.

"Ante la enorme tragedia humana que está viviendo el pueblo venezolano y para canalizar la ola de solidaridad, hemos habilitado una campaña de donaciones para apoyar la labor que la Cruz Roja está desarrollando sobre el terreno", ha señalado la entidad bancaria en un comunicado.

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Los ciudadanos que deseen colaborar deben hacerlo a través de las 700 oficinas que la entidad bancaria tiene repartidas por todo el territorio español. "Cada aportación, suma", ha subrayado Abanca.

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