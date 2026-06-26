La alcaldesa de A Coruña niega que el Monte de San Pedro vaya a cerrar para un evento privado durante el eclipse: "No se va a privatizar"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, desmintió en un programa de radio local que el Monte de San Pedro vaya a cerrar al público durante el eclipse del próximo 12 de agosto. La regidora rechazó también que esté prevista la celebración de un evento privado y aseguró que cualquier persona podrá acceder.

"Es completamente falso", dijo de forma rotunda la regidora local, que pidió evitar la difusión de informaciones incorrectas sobre la organización de la jornada.

Acceso en coche restringido

El Concello sí prevé restringir el acceso en coche para evitar que la zona quede colapsada. Habrá un punto a partir del cual los visitantes deberán dejar su vehículo y continuar a pie. El dispositivo incluirá aparcamientos disuasorios, transporte público y buses lanzadera.

Las personas con reserva en los restaurantes, con reserva desde hace dos años, podrán acceder hasta la zona del establecimiento. Para el resto del público, la llegada dependerá de las limitaciones de tráfico que se establezcan durante esa tarde.

Un pequeño espacio para medios

"No se va a cerrar, no se va a privatizar y no se va a celebrar ningún evento privado", insistió la alcaldesa. La única zona reservada será un pequeño espacio destinado a las cámaras de televisión y a los medios de comunicación desplazados a la ciudad.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento informará en su página web de los aparcamientos disponibles, los servicios de transporte y otros puntos de observación repartidos por los barrios. Rey recordó que el monte de San Pedro no será el único lugar desde el que podrá contemplarse el eclipse.