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Alumnos y alumnas de trece colegios de A Coruña participan en el pleno infantil para alzar su voz como ciudadanos

La sesión del Consejo Local de la Infancia reivindicó la importancia de la salud mental y la conciliación familiar como puntos clave para mejorar la sociedad coruñesa. El Concello anuncia la creación órgano análogo para adolescentes

Alumnas y alumnos durante la celebración del pleno infantil en el Concello.

Alumnas y alumnos durante la celebración del pleno infantil en el Concello. / Casteleiro

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RAC

A Coruña

El alumnado de trece centros educativos de la ciudad conformó este viernes el pleno infantil del Consejo Local de la Infancia (CLIAC) en el Palacio Municipal de María Pita. El organismo fue creado por el Ayuntamiento hace cuatro años con el objetivo de darle voz a las niñas y los niños coruñeses para hacerlos partícipes de las políticas municipales. El Consejo lo integraron alumnos y alumnas del CEIP Anxo de la Guardia, CEIP María Pita, CEIP Ramón de lana Sagra, CEIP Sal Lence, CEIP San Pedro de Visma, CEIP Víctor López Seoane, IES Sardiñeira, CPR Cid, CPR Grande Obra de Atocha, CPR Karbo, CPR Salesianos San Juan Bosco, CPR Santa María del Mar y CPR Santo Domingo, representando las nuevas generaciones de A Coruña en esta iniciativa que lleva sus demandas al Gobierno local.

Este año, uno de los puntos fuertes en el orden del día fue el alegato de los jóvenes a favor de los cuidados de la salud mental y la conciliación familiar. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acompañada por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, puso en valor el enfoque de las niñas y niños con respecto a estas cuestiones, “porque mejorar nuestra sociedad pasa por cuidarnos entre todas y todos, sin excepción”. El siguiente paso que dará el Ayuntamiento será la puesta en marcha del Consejo Local de la Adolescencia, para dar voz también a ese amplio colectivo y escuchar sus inquietudes y propuestas, según declaraciones de la regidora.

En años previos, los plenos del CLIAC abrieron camino a muchas iniciativas de carácter social y medioambiental en el conjunto de la ciudad, formuladas para mejorar sus espacios públicos. Por ejemplo, la instalación de más árboles en las calles y parques de A Coruña. También la delimitación y visibilización de los caminos escolares, especialmente en los recorridos y el entorno de los centros educativos. Muchos menores integrantes del CLIAC forman parte también del Consejo Autonómico de la Infancia y del Consejo Asesor de UNICEF.

La alcaldesa puso en valor el compromiso de las chicas y chicos “en este gran proyecto común que es mejorar el lugar donde vivimos”. La regidora también recordó que “transformar la ciudad es algo que no entiende de edades, sino de implicación, curiosidad y sensibilidad, tres de las virtudes que definen los más pequeños, que tienen la capacidad de analizar y escuchar, de ojear al mundo sin perjuicios y siempre con una visión constructiva”.

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En la sesión, Rey también destacó el compromiso de las niñas y niños con la igualdad de género, recordando el manifiesto emitido por el CLIAC con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, “manifiesto que era mucho más que un texto; fue una declaración de vuestro compromiso social con el mundo que queremos”.

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