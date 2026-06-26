La Autoridad Portuaria de A Coruña avanza en obras de eficiencia energética

El Puerto de A Coruña continúa realizando obras de eficiencia energética, saneamiento y gestión ambiental donde se está modernizando el alumbrado, mejorando la calidad del agua y reduciendo el impacto de las actividades portuarias.

Estas nueve actuaciones forman parte de los proyectos destinados a reforzar la sostenibilidad ambiental de las instalaciones de la Autoridad Portuaria, que buscan también impulsar la eficiencia energética en el conjunto de los muelles.

Entre algunas de las realizadas, se terminaron ya las obras de implantación de los elementos de depuración de pluviales de la explanada A1 de Langosteira, así como se continuó con la ejecución de la conexión a la red de saneamiento de diversas instalaciones, entre las que se incluyen los talleres de mantenimiento, Depósito Franco y edificio de usos múltiples de San Diego.

También en San Diego se encuentran en su fase final las obras de mejora de eficiencia energética del alumbrado exterior que suponen la renovación y modernización del alumbrado portuario, donde se sustituyen por luminarias de bajo consumo.

Todas estas intervenciones se financian con cargo a los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total estas mejoras suponen una inversión de 2,3 millones de euros.

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"Estas inversiones forman parte del compromiso de la institución con un modelo portuario más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos climáticos y ambientales establecidos en la estrategia europea", explica la Autoridad Portuaria en una nota de prensa.