El mito de la bandera de A Coruña como origen de la de Galicia: un experto sostiene que "é unha teoría bonita, pero non real"

La propuesta de la alcaldesa, Inés Rey, de que A Coruña cuente con una bandera mediante la recuperación de la que tuvo en el pasado parte de la afirmación de que la actual enseña gallega es en realidad la coruñesa, que posteriormente fue adoptada como la de Galicia. "Digamos que A Coruña cedió su bandera, su propia bandera, para el país", declaraba este viernes Rey, aunque desde la Real Academia Galega consideran que los hechos históricos no se corresponden con ese argumento, que se basa en una supuesta confusión por parte de los emigrantes asentados en América.

El Gobierno español creó en 1845 las banderas de las provincias marítimas y para la de A Coruña se diseñó una que llevaba unas aspas azules sobre fondo blanco. Permaneció en vigor hasta el 22 de junio de 1891, fecha en que las aspas fueron cambiadas por una franja azul de izquierda a derecha para evitar la confusión con la bandera de la Marina de Rusia.

Pero ya cuatro años antes, en enero de 1887, Manuel Murguía publica un artículo en Galicia. Revista Regional en el que describe la bandera gallega con sus características actuales. Cuando en mayo de 1891 se efectúa el traslado de los restos de Rosalía de Castro desde Padrón a Santiago, los actos se celebran con la bandera gallega presente en los mismos, según recoge un artículo publicado en Buenos Aires que los describe.

El papel de Murguía

Xosé Luís Axeitos, secretario de la Real Academia Galega, destaca el papel de Murguía en la creación de la bandera al recordar que "foi unha gran autoridade, recoñecida por toda a intelectualidade, ata que en 1905 este labor recae na Academia". Para él, la procedencia de la bandera gallega de la del puerto de A Coruña es "unha teoría que non ten pés nin cabeza, porque a propia cronoloxía da bandeira e o conflito coa Rusia son posteriores á bandeira xa oficial".

La vinculación de la enseña gallega con la emigración es para Axeitos "unha teoría moi bonita que a xente adoptou nun momento determinado, pero que en absoluto é real". Fue un artículo del historiador Florencio Vaamonde Lores el que difundió este falso origen de la divisa, basado en una confusión de los emigrados al observar los barcos procedentes del puerto coruñés que la enarbolaban, y cuya divulgación alcanzó un notable éxito.

A esto se sumaron, advierte Axeitos, "os intereses políticos dun sector antirrexionalista que negaba validez á oficialidade da bandeira que impoñía a Academia e que presentaban outras alternativas". Es en ese momento cuando surgen diferentes teorías sobre la enseña y el problema no se soluciona de manera oficial hasta que en 1930 la Academia se pronuncia en favor de la que hoy es oficial y se lo comunica a los ayuntamientos gallegos. Pese a todo, en la posguerra los antirregionalistas continúan añadiendo símbolos religiosos a la bandera, como la cruz de Santiago.

Hipótesis fuera de lugar

"Hoxe ninguén pode, vistos os datos cronoloxicamente, alegar nin o da bandeira do porto da Coruña, nin outras hipóteses que hai por aí, que están totalmente fóra de lugar", sentencia el secretario de la Academia.

Sobre la propuesta de recuperación de la bandera de A Coruña, considera que "as alcaldías están en constante pugna por visibilizarse, porque é importante incluso economicamente, e loxicamente sempre vai existir ese sentimento de diferenciación e de distinción". Pero advierte de que las banderas "son símbolos que sempre hai que mirar de reollo, porque, como todos, son formacións humanas, quero dicir que non hai símbolos que veñan da prehistoria, son creacións máis ou menos afortunadas".

Axeitos defiende que los símbolos estén "capacitados para poder crear unanimidades colectivas e non fraccionadas", ya que entiende que en ocasiones responden a "intereses ás veces partidistas, ás veces localistas, polo que hai que usalos con moita prudencia e incluso con certa unanimidade".