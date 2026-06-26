El BNG atribuye a la "vontade política" la devolución de la antigua cárcel de A Coruña

La recuperación por el Concello de la antigua prisión provincial de A Coruña en unas "condicións xustas" es para el viceportavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, una cuestión de "vontade política", por lo que reclama a la alcaldesa, Inés Rey, que haga valer ante el Gobierno central "o peso político do que tanto presume".

A pesar de que Rey manifestó sobre la sentencia que confirma la nulidad del acuerdo entre Concello y Estado para pagar por la devolución de la cárcel que "respaldaba" la postura municipal, Jorquera recuerda que fue el voto en contra de la oposición municipal el que evitó abonar 2,3 millones por la entrega del inmueble tras el pacto alcanzado por la alcaldesa con el Gobierno.

Jorquera preguntará en el próximo pleno municipal cuál es la solución para este conflicto que Rey anunció que se producirá en breve tras el fallo de la Audiencia Provincial que ratifica que el acuerdo suscrito en 2005 no es legal al incluir la entrega de parcelas de dominio público para la construcción del Centro de Inserción Social para presos, ya que esos terrenos eran "inalienables".