Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puertos flexibiliza la deudaAsí se creó el escudoGranizo revienta cochesAcuerdo por la AP-9Comienzan las rebajasRecuperar la bandera
instagramlinkedin

El BNG atribuye a la "vontade política" la devolución de la antigua cárcel de A Coruña

Recuerda que la oposición municipal evitó que el Concello pagase 2,3 millones por el inmueble

Antigua prisión provincial de A Coruña.

Antigua prisión provincial de A Coruña. / Víctor Echave

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La recuperación por el Concello de la antigua prisión provincial de A Coruña en unas "condicións xustas" es para el viceportavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, una cuestión de "vontade política", por lo que reclama a la alcaldesa, Inés Rey, que haga valer ante el Gobierno central "o peso político do que tanto presume".

A pesar de que Rey manifestó sobre la sentencia que confirma la nulidad del acuerdo entre Concello y Estado para pagar por la devolución de la cárcel que "respaldaba" la postura municipal, Jorquera recuerda que fue el voto en contra de la oposición municipal el que evitó abonar 2,3 millones por la entrega del inmueble tras el pacto alcanzado por la alcaldesa con el Gobierno.

Noticias relacionadas y más

Jorquera preguntará en el próximo pleno municipal cuál es la solución para este conflicto que Rey anunció que se producirá en breve tras el fallo de la Audiencia Provincial que ratifica que el acuerdo suscrito en 2005 no es legal al incluir la entrega de parcelas de dominio público para la construcción del Centro de Inserción Social para presos, ya que esos terrenos eran "inalienables".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
  2. Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
  3. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  4. Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
  5. El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
  6. Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad
  7. San Juan ya prende en las playas de A Coruña: 200.000 personas salen a los arenales y calles de una ciudad entregada a su 'noche más especial
  8. A Coruña celebra su San Juan 'más limpio' con la mitad de basura en las playas que hace un año

El BNG atribuye a la "vontade política" la devolución de la antigua cárcel de A Coruña

El BNG atribuye a la "vontade política" la devolución de la antigua cárcel de A Coruña

Vanesa Fandiño, mediadora comunicativa de la Fundación ONCE en A Coruña: "Para que la inclusión sea real, el alumnado con sordoceguera necesita más apoyos"

Alumnos y alumnas de trece colegios de A Coruña participan en el pleno infantil para alzar su voz como ciudadanos

Las obras de la rotonda que conectará Visma con la Tercera Ronda de A Coruña comenzarán el lunes 29 de junio

Las obras de la rotonda que conectará Visma con la Tercera Ronda de A Coruña comenzarán el lunes 29 de junio

El mito de la bandera de A Coruña como origen de la de Galicia: un experto sostiene que "é unha teoría bonita, pero non real"

Desarticulada una red criminal, con base en Elviña, que realizó al menos 52 robos en furgonetas en la provincia de A Coruña

Isabel Ares se despide tras más de cuatro décadas al frente de Ultramarinos Isabel en A Coruña: "Todo Monte Alto la adora"

A juicio el hombre que empotró su coche contra un bar en Os Mallos, causó heridos y daños materiales y se dio a la fuga

Tracking Pixel Contents