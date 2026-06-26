Bonilla a la Vista, San Juan o Monte Alto: las otras colecciones con las que Zara mostró su amor por A Coruña
La firma coruñesa sorprendió este jueves al lanzar junto al Deportivo una colección de ropa de niños con camisetas, sudaderas y bolsas con el escudo
La colección infantil de Zara inspirada en el Deportivo ha vuelto a mostra el nexo de unión entre la marca de moda y la ciudad que la vio nacer. Camisetas, sudaderas, bolsas o gorras lucen el nuevo escudo del club para celebrar los 120 años de historia y el ascenso a Primera División.
Esta no es la primera vez que la firma de Inditex se apoya en A Coruña. Antes del Dépor también llegaron los famosos churros y patatas de Bonilla a la Vista, convertidos en camisetas, sudaderas y hasta en una fragancia con aroma a chocolate para los más pequeños.
De la tortilla al roscón
Zara también rindió homenaje a otros iconos gastronómicos de la ciudad en una colección infantil. O Cabo apareció con su tortilla bordada y una receta estampada en una sudadera, Flory con su roscón de Reyes y el año de apertura de la confitería, y Colón, con las tres bolas de colores de su conocido logotipo.
Para adultos, el San Juan coruñés fue uno de los grandes éxitos recientes, con largas colas en la tienda de la calle Compostela para conseguir la colección antes de la señalada fecha. Con el lema 'Sardiñas veñen e van' se vendieron camisetas y sudaderas.
Un homenaje a su historia
Coincidiendo con su 50 aniversario, la marca recuperó además sus propios orígenes. Una colección que reinterpretó el escudo de A Coruña, incluyó la Torre de Hércules y lanzó un guiño a Monte Alto. Además recordó 1975 y la calle Juan Flórez, donde Zara abrió su primera tienda. No falto tampoco un barrio clave de la ciudad como Monte Alto, que protagonizó su propio polo, aunque generó algo de polémica.
La colaboración con el Deportivo es el nuevo capítulo de una apuesta de Zara que seguramente sorprenderá en los próximos meses con otro icono de la ciudad. Solo queda esperar e imaginar quién será el próximo protagonista de su línea de moda coruñesa.
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