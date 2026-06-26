Carta íntegra de dimisión de la concejala del PSOE en A Coruña Noemí Díaz
La edil socialista alega "motivos personales" y pide que su renuncia surta efecto en el pleno previsto para el 2 de julio
"A Coruña, 26 de xuño de 2026
Á atención da Excma. Sra. alcaldesa e presidenta do Pleno municipal, Dna. Inés Rey García
Eu, Noemí Díaz Vázquez, comunico por medio da presente a miña vontade de renunciar ao cargo de concelleira do Concello da Coruña, no Grupo Municipal Socialista, que veño exercendo dende a miña toma de posesión na sesión constitutiva da Corporación Municipal celebrada o 17 de xuño de 2023, por motivos persoais.
Quero tamén expresar que foi unha honra poder servir á miña cidade durante estes tres anos como integrante da Corporación municipal. Este tempo supuxo para min una experiencia de enorme valor, na que tiven a oportunidade de aprender e medrar tanto no plano político como no técnico, coñecendo aínda máis de preto a realidade da Coruña e da súa xente.
Agradezo sinceramente ás veciñas e veciños o trato, o respecto e o cariño recibidos ao longo deste período, así como a todas as persoas coas que compartín traballo e responsabilidade institucional. Levo comigo unha fonda aprendizaxe destes anos de servizo público e o orgullo de ter contribuído, desde as miñas responsabilidades, ao traballo colectivo en favor da cidade.
Chegado este momento, considero que é tempo de pechar esta etapa e dar un paso ao lado desde a reflexión e o convencemento persoal.
Por todo o anterior, solicito que esta renuncia sexa elevada ao Pleno da Corporación Municipal da Coruña para a súa toma de coñecemento, producindo efectos desde o 2 de xullo de 2026.
Con gratitude polo vivido e aprendido durante estes anos de servizo público
Noemí Díaz Vázquez
Concelleira da Corporación Municipal da Coruña"
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