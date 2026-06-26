Dimite la concejala del PSOE en A Coruña Noemí Díaz

La concejala del PSOE en A Coruña Noemí Díaz Vázquez ha presentado esta mañana su renuncia como edil a la alcaldesa, Inés Rey. La hasta hora responsable de las áreas de Infraestruturas e Mobilidade, alega "motivos personales" para su dimisión, que supone la vuelta a la Corporación local al exconcejal de Educación en el anterior mandato, Chero Celemín, siguiente en la candidatura socialista en las elecciones municipales de 2023. La renuncia se llevará para su toma de conocimiento por el pleno municipal previsto para el 2 de julio. La edil de Infraestruturas participó ayer en su último acto público oficial, en la apertura de un nuevo acceso al instituto de A Sardiñeira por la avenida de Arteixo, en el que acompañó a la alcaldesa.

En su carta de renuncia, dirigida a Inés Rey, Noemí Díaz, señala que "foi unha honra poder servir á miña cidade durante tres anos", desde que tomó posesión como edil el 17 de junio de 2023. "Este tempo supuxo para min unha experiencia de enorme valor, na que tiven a oportunidade de aprender e medrar tanto no plano político como técnico", escribe en su carta, en la que señala: "Chegado este momento, considero que é tempo de pechar esta etapa e dar un paso ao lado desde a reflexión e o convencemento personal".

Noemí Díaz agradece "ás veciñas e veciños o trato, o respecto e o cariño recibidos ao longo deste período", y también "a todas as personas" con la que compartió "traballo e responsabilidade institucional", sin citar expresamente a ningún miembro del Gobierno local.

La alcaldesa avanzó que las áreas que gestionaba Noemí Díaz se desdoblarán. Celemín asumirá Infraestruturas y la edil de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, añadirá a sus funciones Mobilidade. Rey agradeció "el compromiso" de Díaz con la ciudad y con el Gobierno municipal, "con un trabajo y dedicación más allá del deber". "Ha decidido dar un paso al lado; quedan muchos años por delante y estoy segura de que volverá a la vida pública si así lo desea", indicó. La regidora aseguró que aceptó la dimisión con "gran pena porque es una persona excelente".

Alta médica ante un pleno crucial

Noemí Díaz estuvo de baja médica a principios de mayo y solicitó el alta voluntaria el día antes de un pleno clave del mandato, en el que se iba a votar la aprobación de la modificación urbanística del polígono del parque del Agra. Con ella ausente y con otra compañera en el grupo socialista, la edil de Emprego e Comercio Diana Sobral Cabanas, también de baja médica, el PSOE carecía de la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante el asunto, para el que contaba con el apoyo del BNG. Díaz pidió el alta voluntaria con efectos laborales en el día de la votación, por lo que el Gobierno local logró aprobar la modificación urbanística.

La sesión, celebrada el 14 de mayo, arrancó con un cambio en el orden del día, para introducir en primer lugar el debate y votación del polígono del parque del Agra y de la modificación del planeamiento para equipamientos, asuntos fijados inicialmente como puntos 3 y 7 del pleno, y que requerían mayoría absoluta para su aprobación. Noemí Díaz votó esos asuntos, pero tras el cuarto punto del orden del día abandonó el pleno.

Segunda dimisión en el Gobierno local

La dimisión de Noemí Díaz es la segunda que afronta el Gobierno local de Inés Rey. En marzo de 2022, el entonces concejal de Urbanismo e Mobilidade, Juan Díaz Villoslada, presentó su dimisión como miembro de la Corporación. Las discrepancias que mantenía desde hacía meses con el círculo de la alcaldesa le llevaron a tomar y comunicar esta decisión, que se produjo además al día siguiente a que la Agrupación Socialista Coruñesa eligiera a su nueva comisión ejecutiva, encabezada por la propia Inés Rey y de la que él había quedado excluido.

“No es una decisión precipitada, de la noche a la mañana”, explicó Villoslada, ya que aseguró que la había estado “madurando desde un cierto tiempo”. Calificó de “razonable que en cualquier equipo de gobierno haya concordancias y discrepancias”, pero que las “distintas formas de ver la gestión han ido aumentando y eso hace que mine a uno en la fuerza que hay que tener en el día a día”, ya que su departamento gestionaba algunos de los temas más importantes del Concello. “Me he sentido desplazado”, justificó.

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Reacciones de la oposición municipal en A Coruña

El grupo municipal del BNG mostró "todo" su respeto a Noemí Díaz y le deseó "o mellor no novo rumbo que vaia tomar a súa vida". Los nacionalistas evitan realizar un análisis político "desta nova demisión no Goberno de Inés Rey mentres non se pronuncie a concelleira e explicite os motivos da súa decisión".