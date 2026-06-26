El Concello de A Coruña exigirá baños portátiles a los locales de hostelería para evitar un "río de orines" en San Juan

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, avanzó en un programa de radio local que el Concello reforzará las medidas para evitar que calles, portales y locales vuelvan a quedar afectados por los orines durante la noche de San Juan. Entre las opciones planteadas figura obligar a instalar un WC químico a quienes soliciten ocupar espacio público para colocar barras, mesas churradas o sardiñadas.

"Lo que no puede ocurrir es que el agua de San Juan termine siendo un río de orines", afirmó Rey, tras las quejas recibidas en Orillar, la calle San Juan, Hospital, la plaza de España y otros puntos de la ciudad. Según relató, algunos hosteleros encontraron al día siguiente la suciedad llegando hasta el interior de sus establecimientos.

La regidora señaló que los locales deberán facilitar el acceso a sus aseos cuando estén disponibles y que varios negocios próximos podrían compartir el coste de los baños portátiles. El Ayuntamiento instaló este año 50 baños portátiles, pero en San Juan hubo unas 200.000 personas.

Un ejemplo cívico en San Juan

"Está muy bien que recojamos los plásticos, pero no podemos después orinar en los portales", advirtió la alcaldesa, que situó esta cuestión entre los objetivos a abordar de cara al próximo San Juan.

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La alcaldesa contrapuso estas quejas al avance en la recogida de residuos en las playas. Como ejemplo de responsabilidad ciudadana, recordó el caso de Alessandre, un joven que a las seis de la mañana continuaba separando y recogiendo no solo su basura, sino también la de la parcela contigua. "Encontrarte con una persona así te reconcilia un poco con una noche como la de San Juan", señaló Rey.