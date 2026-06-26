A Coruña se prepara para la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ 2026

El gran evento del mes de junio en A Coruña, la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ 2026, se celebrará este domingo, 28 de junio, de mano de la asociación Alas A Coruña. Bajo el lema Ás rúas con Orgullo! Disidencia e resistencia, la iniciativa se realiza con el objetivo de continuar defendiendo, un año más, los derechos de las personas del colectivo.

Derechos frente al odio

La marcha partirá desde la plaza de Ourense a las 19.30 horas, y recorrerá las principales calles del centro de la ciudad hasta finalizar el itinerario en la plaza de María Pita, donde miembros de la asociación LGTBIQ+ llevarán a cabo la lectura del manifiesto. El texto reivindicará la necesidad de seguir ocupando el espacio público para luchar por los derechos de las personas LGTBIQ+, frente a los discursos de odio, los retrocesos sociales y, en definitiva, cualquier forma de discriminación.

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La manifestación contará con la participación de representantes del movimiento feminista, entidades sociales, organizaciones sindicales y partidos políticos, además de numerosas personas que se sumarán a una de las principales citas reivindicativas del calendario social de A Coruña.