Desarticulada una red criminal, con base en Elviña, que realizó al menos 52 robos en furgonetas en la provincia de A Coruña

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo con fuerza en el interior de vehículos industriales y furgonetas de reparto, responsable, al menos, de 52 hechos delictivos en la provincia de A Coruña.

La operación, desarrollada por el Equipo ROCA de Santiago de Compostela, se ha saldado con tres detenidos, un investigado y la recuperación de una "ingente cantidad de material" valorado en más de 90.000 euros. El principal encausado ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La investigación comenzó tras detectarse un incremento de robos nocturnos en furgonetas de autónomos y profesionales de los sectores de la construcción, fontanería, electricidad y jardinería.

El grupo delictivo operaba desde la ciudad de A Coruña, en el barrio de Elviña, y se desplazaba a localidades como Oleiros, Sada, Cambre, Culleredo, Arteixo, Abegondo, Miño, Betanzos, Cerceda y Ordes.

Los autores seleccionaban vehículos que contenían herramientas de elevado valor y fácil salida en el mercado ilícito. Para evitar levantar sospechas y burlar posibles vigilancias policiales, tras cometer los robos no se dirigían directamente al punto de ocultación. Estacionaban el vehículo en calles próximas y realizaban el último tramo a pie cargando el material robado hasta una vivienda utilizada en exclusiva como almacén.

La primera fase de la operación se precipitó en Ordes, donde varios de los investigados fueron interceptados 'in fraganti' tras cometer dos robos, recuperándose herramientas por valor de 3.000 euros. La fase decisiva de la operación culminó con el registro de varios inmuebles en A Coruña. En uno de ellos, la Guardia Civil descubrió una estancia anexa oculta que albergaba un almacén de material robado, con herramientas profesionales de primeras marcas, maquinaria eléctrica, equipos de medición, material informático y televisores de gran formato.

Además, en el domicilio del presunto receptador de la mercancía se intervinieron diversas cantidades de cocaína en roca y en dosis preparadas para su venta, así como básculas, dinero en efectivo y útiles para el envasado.

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que parte de las herramientas sustraídas se utilizaban como moneda de cambio para adquirir sustancias estupefacientes. Por el volumen de hechos esclarecidos, el valor de lo recuperado y el grave perjuicio económico causado a los profesionales afectados, la Guardia Civil considera esta operación "una de las más importantes de los últimos años en la provincia contra esta tipología delictiva".

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En el operativo ha colaborado la USECIC de la Comandancia de A Coruña y Unidades Territoriales de la Compañía de Santiago. La Guardia Civil continúa con el inventariado del material para su devolución escalonada a las víctimas y no se descarta el esclarecimiento de nuevos robos cometidos en las provincias de A Coruña y Lugo.