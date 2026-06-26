Donar sangre en la mañana de este sábado en Marineda City tendrá premio

Las donaciones de sangre son siempre necesarias. Se estima que en Galicia cada día se necesitan entre 400 y 500 donaciones para poder atender todas las urgencias, operaciones y atenciones hospitalarias que surgen cada día, porque con una donación de sangre se pueden atender a tres pacientes.

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS) pone cada día a disposición de todos los gallegos diez unidades móviles que recorren todo el territorio así como locales de donación en cada uno de los siete hospitales de las principales ciudades de la comunidad.

Para poder realizar este acto altruista, este sábado 27 de junio, en horario de 10.00 a 15.00 horas se colocará una de las unidades móviles en la plaza exterior de Marineda City para poder recoger las donaciones de sangre de los ciudadanos.

Agradecimiento

Además, del habitual obsequio con el que ADOS suele agradecer las donaciones, Marineda City sumará también un vale para un desayuno en la cafetería Bombon Boss, situada en el propio centro comercial.

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Tanto el centro comercial como la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia hacen un llamamiento a la colaboración y solidaridad para que los ciudadanos acudan a donar sangre durante este sábado.