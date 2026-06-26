Empiezan las fiestas de Os Mallos: verbena y una gran sardiñada desde esta tarde en A Coruña

El calendario de las fiestas de los barrios en A Coruña continúa avanzando. Esta misma tarde, les tocará a los vecinos de Os Mallos disfrutar de su gran festejo veraniego, que mezclará gastronomía, música y juegos para toda la familia en el las principales arterias del distrito.

El evento, que comenzará la misma tarde de este viernes 26 de junio, se alargará hasta mañana por la noche, cuando los coruñeses despedirán la celebración con una macrodiscoteca, anunciada como "uno de los mayores espectáculos móviles de España". Tampoco faltarán la verbena ni los juegos infantiles, así como una gran sardiñada popular para todos el vecindario en uno de los establecimientos más conocidos de la zona.

Así serán las fiestas de Os Mallos de 2026, dos días de fiesta y gastronomía

El programa de las fiestas de Os Mallos de 2026 comenzará en la rúa Ángel Senra, donde tendrá lugar el grueso de la programación. Álex Rodríguez Dúo será el encargado de empezar a crear ambiente desde las 19.30 horas, en una sesión de tardeo a la que seguirá, a las 20.30 horas, el reconocimiento a los deportistas del barrio y el pregón de Lucía Veiga.

A las 21.00 horas, se producirá el estreno del Himno dos Mallos, creado por Juan Pedre, con el que los vecinos podrán bailar al ritmo de una canción inspirada en la identidad del barrio. El plato fuerte del día llegará a las 22.00 horas, cuando tendrá lugar una gran verbena a cargo de la Orquesta Saudade.

Ya el sábado, los coruñeses podrán disfrutar de los pasacalles de Aturuxo por la mañana y de un concurso de empanadas en la Pulpería de Lola a partir de las 12.00 horas, donde se abordará la difícil tarea de descubrir quién tiene la mejor receta del distrito. Al mediodía, la fiesta se trasladará a la Rúa San Vicente, donde habrá vermú y tardeo de la mano de Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre.

Esta sesión musical se producirá frente al bar El de Manolín, que organizará a partir de las 18.30 horas una gran sardiñada popular. Para los más pequeños, el barrio de Os Mallos contará con juegos, hinchables y otras sorpresas pensadas para la diversión de toda la familia.

Será por la noche, sin embargo, cuando la celebración alcance su clímax gracias a la Macrodiscoteca Éxtasis. Según el cartel que anuncia esta fiesta de verano en A Coruña, se tratará de la primera vez que este espectáculo aterrice en la urbe, en la que, señalan sus responsables, montarán "un show de los que dejan huella".

Próximas fiestas en A Coruña

Los festejos de Os Mallos se desarrollarán al mismo tiempo que los de otro barrio de A Coruña, el de San Pedro de Visma, donde también habrá música, gastronomía y juegos populares. La celebración se alargará hasta el domingo 28 de junio en este distrito, que le pasará el relevo al de O Martinete (2, 3 y 3 de julio) y al de Bens el 5 de julio.

El mismo mes será el turno de Peruleiro, Os Castros, Feáns y la Festa de Montelos. En agosto, A Coruña seguirá repleta de conciertos y actividades en zonas como A Gaiteira o Eirís, así como en la propia plaza de María Pita de la mano de sus tradicionales fiestas.