¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 26 de junio
Conciertos, exposiciones, o poesía, entre los planes para este día previo al fin de semana
Guitarras y música blues desde Estados Unidos
22.30 horas | El grupo Nick Dittmeier & The Sawdusters trae sus ritmos de rock sureño y blues directo desde el estado de Indiana. El concierto combinará sus trabajos más alternativos con algunas piezas más instrumentales.
Sala Mardi Gras
Conversaciones sobre literatura oceánica
19.00 horas | El ornitólogo Antonio Sandoval, la poeta Teresa Ramiro y el profesor David Clark participan en las conversaciones Literatura e Natureza, con énfasis en la literatura oceánica y la huella gallega en la poesía irlandesa.
Asociación Alexandre Bóveda
Nueva exposición del pintor Urbano Lugrís
20.00 horas | La galería de arte contemporáneo José Lorenzo inaugura una nueva exposición del pintor Urbano Lugrís, titulada Lugrís y otras vanguardias. En total, cuenta con hasta 25 piezas como óleos sobre lienzo o dibujos.
Galería José Lorenzo
Presentación de poesía de Paula Núñez
20.00 horas | La gallega Paula Núñez, conocida en redes con más de 82.000 seguidores, presenta su primer libro de poemas, Te echo de menos. Ven y hazme poesía. El evento contará con la presencia de la escritora Silvia Salgado.
Daji Room
La Sinfónica de Galicia estrena ‘Eclipse Total’
20.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Galicia presenta el espectáculo multimedia Eclipse Total, compuesto de seis obras de gran carga dramática. Algunos de los autores son Strauss, Maurice Ravel o Claude Debussy.
Palacio de la Ópera
- La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
- Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
- Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
- El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
- Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad
- El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
- Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros
- San Juan ya prende en las playas de A Coruña: 200.000 personas salen a los arenales y calles de una ciudad entregada a su 'noche más especial