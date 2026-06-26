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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 26 de junio

Conciertos, exposiciones, o poesía, entre los planes para este día previo al fin de semana

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RAC

Guitarras y música blues desde Estados Unidos

22.30 horas | El grupo Nick Dittmeier & The Sawdusters trae sus ritmos de rock sureño y blues directo desde el estado de Indiana. El concierto combinará sus trabajos más alternativos con algunas piezas más instrumentales.

Sala Mardi Gras

Conversaciones sobre literatura oceánica

19.00 horas | El ornitólogo Antonio Sandoval, la poeta Teresa Ramiro y el profesor David Clark participan en las conversaciones Literatura e Natureza, con énfasis en la literatura oceánica y la huella gallega en la poesía irlandesa.

Asociación Alexandre Bóveda

Nueva exposición del pintor Urbano Lugrís

20.00 horas | La galería de arte contemporáneo José Lorenzo inaugura una nueva exposición del pintor Urbano Lugrís, titulada Lugrís y otras vanguardias. En total, cuenta con hasta 25 piezas como óleos sobre lienzo o dibujos.

Galería José Lorenzo

Presentación de poesía de Paula Núñez

20.00 horas | La gallega Paula Núñez, conocida en redes con más de 82.000 seguidores, presenta su primer libro de poemas, Te echo de menos. Ven y hazme poesía. El evento contará con la presencia de la escritora Silvia Salgado.

Daji Room

La Sinfónica de Galicia estrena ‘Eclipse Total’

20.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Galicia presenta el espectáculo multimedia Eclipse Total, compuesto de seis obras de gran carga dramática. Algunos de los autores son Strauss, Maurice Ravel o Claude Debussy.

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