A juicio el hombre que empotró su coche contra un bar en Os Mallos, causó heridos y daños materiales y se dio a la fuga

La Fiscalía pide 29 años y tres meses de cárcel para el hombre que empotró su coche contra un bar en Os Mallos en agosto de 2024, causando heridos y daños materiales para después darse a la fuga. El juicio se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El Ministerio Público lo considera autor de un delito de conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás, por lo que pide tres años de prisión, y de un delito leve de lesiones, por lo que propone una multa de 900 euros. Además, solicita 26 años y 3 meses por las cinco tentativas de homicidio. El fiscal apunta que dirigió su coche hacia estas personas "con la clara e inequívoca intención de atropellarlas y asumiendo la posibilidad de acabar con la vida en el transcurso de tal acción, con total indiferencia ante tal resultado".

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2024 en un bar situado en la calle Europa. Según la Fiscalía, esa noche hubo primero una discusión entre una mujer y su pareja en la terraza del bar. El acusado, que estaba al volante de un BMW, decidió intervenir "siendo consciente del riesgo que la maniobra que iba a realizar suponía para la pluralidad de las personas que se encontraban en la terraza, entre ellas una en silla de ruedas". Así, dirigió el coche, con las luces apagadas y a gran velocidad, hacia la terraza, subió a la acera e impactó contra una valla o mampara. Después dio marcha atrás y volvió a embestir hacia la mesa donde estaban la pareja y más personas, provocando la caída de ambos y lesiones leves a una tercera persona.

Después, el acusado se bajó del coche y, apunta el fiscal, agredió físicamente al hombre de la pareja. Varios clientes lograron separarlos, y entonces cinco personas le reprocharon lo ocurrido. Fue entonces cuando el hombre volvió a meterse en el BMW y, "con la clara e inequívoca intención de atropellarlas" y asumiendo la posibilidad de matarlas, aceleró contra ellas, atravesó la terraza, rompió la puerta de cristal y entró con el vehículo en el local, arrollando a esas cinco personas. El coche solo se detuvo al chocar contra una máquina tragaperras y la barra del bar.

Fuga y detención

El acusado dio marcha atrás con el coche, salió del local y "abandonó el local a toda velocidad", golpeando en esta huida a otro vehículo que estaba estacionado en la zona. El hombre, que ya había sido condenado en 17 ocasiones desde 2002, fue detenido e ingresó en prisión al día siguiente, donde permanece.

El Ministerio Público indica que los desperfectos en el bar están tasados en 11.769 euros, mientras que los gastos de atención médica dispensados a os heridos suman un total de 2.444 euros.

En su declaración en los juzgados de A Coruña a los pocos días del suceso, el varón insistió en que no se acuerda de nada porque estaba ebrio. Contó que solo recordaba despertar en un área de servicio en O Burgo con el coche destrozado.

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Además de los 29 años de prisión, la Fiscalía solicita el decomiso del BMW utilizado en los hechos y varias indemnizaciones: al bar por los desperfectos, a los lesionados por sus daños y al Sergas por los gastos médicos. En buena parte de esas cantidades se señala como responsable civil directa a Generali, al estar el vehículo asegurado.